Messi vai jogar hoje pelo PSG contra o Bordeaux? Entenda a situação

Após ter desfalcado o elenco parisiense na Champions League durante a semana, Lionel Messi é novamente baixa para o PSG neste sábado, 06/11, contra o Bordeaux na 13ª rodada do Campeonato Francês a partir das 17h (horário de Brasíla) no Stade Matmut Atlantique. Entenda a situação e saiba por que Messi não vai jogar hoje.

Messi vai jogar pelo PSG hoje no Campeonato Francês?

Lionel Messi não vai jogar hoje contra o Bordeaux, sábado em 06 de novembro de 2021, pela 13ª rodada do Campeonato Francês. O desfalque foi confirmado pelo PSG em site oficial ao anunciar que o atacante continua com o seu tratamento no Centro de Treinamento Ooredoo para tratar dores no joelho e o desconforto na coxa.

Messi também ficou fora do empate contra o RB Leipzig durante a semana pela fase de grupos da Champions League pelo mesmo problema.

De acordo com o jornal argentino Olé, Messi visitou uma clínica em Madrid na última quinta-feira onde recebeu uma injeção de plasma para o desconforto nos músculos, conhecido por ser um tratamento que acelera a regeneração das fibras musculares.

Além do argentino, o técnico do PSG, Maurício Pochettino, sofre com grandes perdas em seu elenco também como Leandro Paredes, Sergio Ramos, Verratti, Rafinha e Kimpembe, todos por lesões.

Quando Messi estará disponível para o PSG?

O PSG ainda não disponibilizou datas para o retorno de Lionel Messi aos gramados. Porém, por não se tratar de uma grave lesão, o seis vezes vencedor do prêmio Bola de Ouro deve estar de volta o quanto antes com o time francês para disputar o título e a Champions League.

O argentino jogou pela última vez com o PSG em 29 de outubro, contra o Lille na 12ª rodada do Campeonato Francês, com a vitória por 2 a 1 no Parc des Princes. Leo foi titular, mas acabou sendo substituído no segundo tempo.

Onde vai passar o jogo do Bordeaux x PSG hoje?

O confronto entre Bordeaux e PSG neste sábado terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, serviço de streaming disponível somente por assinatura, através do site oficial e aplicativo (www.starplus.com). Dessa maneira, o jogo não vai passar na televisão, sendo a única maneira de acompanhar a disputa pelo aplicativo.