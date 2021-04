Metz x Lille: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês hoje (09/04)

Metz e Lille se enfrentam nesta sexta-feira (09) a partir das 16h (horário de Brasília), no Stade Saint-Symphorien, em jogo da 32ª rodada do Campeonato Francês. Se vencer o confronto de hoje, equipe visitante aumenta a vantagem que possui na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio ao vivo.

Metz x Lille: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês?

O jogo não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assistir através do serviço de streaming Onefootball em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Metz aparece em 9ª posição com quarenta e dois pontos. Dessa maneira, visando garantir uma vaga em competições internacionais na próxima temporada, tem que ganhar o jogo de hoje. Em seu elenco, Boye foi expulso no último jogo e por isso está fora.

Enquanto isso, o Lille aparece na liderança do Campeonato Francês com a vantagem de três pontos diante o segundo colocado. Dessa maneira, precisa da vitória nesta sexta-feira para ampliar a pontuação, além de torcer por tropeços de seus adversários. Por fim, em seu plantel, não conta com Djalo, expulso na última rodada, além de David, Pied e Yazici.

Possíveis escalações de Metz x Lille

Possível Metz: Oukidja; Delaine, Kouyate, Bronn; Udol, Sarr, Maiga, Centonze; Boulaya, Yade, Gueye.

Possível Lille: Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Renato Sanches, Bamba, André, Soumaré; Ikoné, Bradaric.

Últimos jogos

A equipe do Lille entrou em campo pela última vez no sábado (03) contra o PSG em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Francês. Dessa maneira, venceu o time parisiense em 1 a 0.

Já o Metz entrou em campo na terça-feira (06) contra o Monaco pelas oitavas de final da Copa da França. Nos pênaltis, foi derrotado.

