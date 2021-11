Monaco x Lille: onde vai passar, horário e escalações (19/11)

A bola vai rolar nesta sexta-feira, 19/11, pela décima quarta rodada do Campeonato Francês entre Monaco x Lille a partir das 17h (horário de Brasília) em confronto direto no Stade Louis II. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Monaco x Lille: O confronto entre Monaco e Lille terá transmissão ao vivo do ESPN Brasil, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 19 de novembro de 2021

19 de novembro de 2021 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Stade Louis II, cidade de Mônaco, na França

Stade Louis II, cidade de Mônaco, na França TV: ESPN Brasil

ESPN Brasil LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de ficar no empate sem gols com o Reims na rodada passada, o Monaco entra em campo nesta sexta-feira buscando o resultado positivo em seu favor. Ocupando a 11ª posição com dezoito pontos, venceu até o momento na temporada cinco partidas, empatou três e perdeu cinco.

Enquanto isso, o Lille vem logo atrás em 12º com dezesseis pontos, ou seja, busca a vitória no confronto de hoje para conseguir subir na classificação do Campeonato Francês e, quem sabe, retomar o bom desempenho que apresentou no ano passado. O atual campeão venceu até agora apenas quatro jogos, empatou também quatro e perdeu cinco.

Escalações de Monaco x Lille:

O técnico do Monaco, Niko Kovac, não poderá contar com Eliot Matazo, Golovin, Badiashile e Cesc Fabregas. Já os visitantes não poderão contar com Onana, Renato Sanches, Bamba e Jardim.

Provável escalação do Monaco:

Nubel; Jakobs, Disasi, Maripán, Aguilar; Tchouaméni, Gelson Martins, Fofana, Volland; Diop, Ben Yedder

Provável escalação do Lille:

Grbic; Celik, Fonte, Djalo, Reinildo; Ikoné, André, Yazici, Weah; Yilmaz, David

Leia também:

Quando é o sorteio da repescagem europeia, datas e como funciona?