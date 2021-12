Nantes x Lens: onde assistir, horário e escalações – 10/12

Abrindo a décima oitava rodada do Campeonato Francês, as equipes de Nantes x Lens se enfrentam nesta sexta-feira, 10/12, com a bola rolando às 17h (horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire . Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Nantes x Lens: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Francês ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade de la Beaujoire, cidade de Nantes, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em 13º com vinte e dois pontos, o Nantes conseguiu a vitória na rodada passada mas, agora, se quiser se afastar por completo da zona de rebaixamento e não voltar mais para a degola, vai precisar colocar em campo os seus melhores jogadores e contar com a força de sua torcida de todas as maneiras. Por fim, até o momento, coleciona seis jogos vencidos, quatro empates e sete derrotas.

Do outro lado, o Lens tem a oportunidade de terminar a rodada em terceiro lugar se vencer o jogo desta sexta-feira no Campeonato Francês. Com vinte e sete pontos, venceu na temporada sete jogos, empatou em seis e perdeu somente quatro, ou seja, faz uma boa campanha, podendo ameaçar o reinado dos primeiros colocados da tabela.

Escalações de Nantes x Lens:

Emond, Corchia, Augustin e Limbombe são os desfalques para o jogo de hoje do Nantes.

Os visitantes, por outro lado, não terão Gaël Kakuta, Machado e Said, além de Clauss e Doucouré, suspensos.

Nantes: Lafont; Merlin, Girotto, Castelletto, Appiah; Simon, Chirivella, Moutossamy, Kolo Muani; Blas, Coulibaly

Lens: Leca; Gradit, Danso, Medina; Cahuzac, Charles Boli, Fofana, Frankowski; Costa, Sotoca, Kalimuendo

