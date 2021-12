Nantes x Olympique de Marseille: onde assistir e horário ao vivo – 01/12

Pela décima sexta rodada do Campeonato Francês, as equipes de Nantes x Olympique de Marseille entram em campo nesta quarta-feira, 01/12, a partir das 17h (horário de Brasília) jogando no Stade de la Beaujoire. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Nantes x Olympique de Marseille: O confronto entre Nantes e Olympique de Marseille hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade de la Beaujoire, cidade de Nantes, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em décimo lugar, o Nantes coleciona 19 pontos até o momento. Sem vencer por quatro rodadas, o elenco precisa da reação na temporada se quiser voltar a subir na classificação do Campeonato Francês em busca de vagas por torneios internacionais no próximo ano. Com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas, os anfitriões esperam contar com a força da torcida para ganhar o confronto.

Enquanto isso, o Olympique tem a oportunidade de assumir a vice-liderança do campeonato se vencer o jogo de hoje fora de casa. Em quarta posição com 26 pontos, aparece com sete triunfos, cinco jogos empatados e outros dois em derrotas, ou seja, pode melhorar ainda mais o seu desempenho se levar os três pontos para casa.

Escalações de Nantes x Olympique de Marseille:

Os anfitriões não podem contar com Fabio Pereira, expulso na última rodada, além de Chirivella, Corchia, Pereira, Limbombe e Emond.

Jorge Sampaoli, por outro lado, não tem novas baixas em seu plantel de jogadores.

NANTES: Lafont; Merlin, Pallois, Girotto, Appiah; Moutoussamy, Coulibaly, Cyprien; Blas, Kolo Muani, Simon

OLYMPIQUE: López; Saliba, Caleta-Car, Balerdi; Lirola, Gueye, Gerson, Henrique; Rongier, Payet, Dieng

