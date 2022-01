Nice x Nantes: onde assistir, horário e escalações hoje – 14/01

Equipe do Nice segue na segunda posição, disposta a diminuir a diferença com o líder no Campeonato Francês

Nice x Nantes entram em campo nesta sexta-feira, 14/01, com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília), pela vigésima primeira rodada do Campeonato Francês jogando no Falmer Stadium. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Nice x Nantes: O serviço de streaming Star +, disponível somente por assinatura no site oficial ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Francês ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Alliaz Riviera, cidade de Nice, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Vindo de três vitórias seguidas no Campeonato Francês, o Nice aparece em segundo lugar com 36 pontos. No jogo desta sexta-feira, o elenco deve colocar em campo os seus melhores jogadores para extrair a vitória e, dessa maneira, continuar a saga para alcançar o líder PSG. Por fim, coleciona onze triunfos, quatro empates e cinco derrotas.

Enquanto isso, o Nantes aparece em 9ª posição com 29 pontos, isto é, venceu até o momento oito jogos, empatou cinco e perdeu sete. Agora, precisa do resultado positivo se quiser subir na classificação e terminar a semana entre os três primeiros colocados, indo para 32 em terceiro lugar na tabela.

Escalações de Nice e Nantes:

Schneiderlin foi expulso na rodada passada e por isso não pode entrar em campo hoje.

Para os visitantes, Dennis Appiah, Pallois, Blas, Cyprien, Castelletto, Coulibaly, Traoré e Simon não estarão disponíveis.

Nice: Benítez; Daniliuc, Dante, Todibo, Lotomba; Boudaoui, Rosario, Kluivert, Thuram-Ulien; Gouiri, Dolberg

Nantes: Lafont; Fábio, Corchia, Girotto, Sylla; Merlin, Chirivella, Pereira, Moutoussamy; Augustin, Kolo Muani

