Nimes x Lorient Bretagne: onde assistir e possíveis escalações (24/02)

Nimes e Lorient Bretagne se enfrentam nesta quarta-feira (24) a partir das 15h (horário de Brasília), no Stade des Costières, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Francês. Ambas as equipes precisam do resultado para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

Nimes x Lorient Bretagne: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como chegam Nimes x Lorient Bretagne para o jogo?

Em 19º com vinte e um pontos, o Nimes precisa vencer o confronto desta quarta para escapar da zona de rebaixamento de qualquer maneira. Assim, possui seis vitórias, três empates e dezesseis derrotas. Para o confronto de hoje, a equipe está sem Depres, Deaux, Martinez, Sarr, Ferhat, Briançon e Valerio.

Enquanto isso, o Lorient está apenas uma posição acima com vinte e três pontos. Portanto se ganhar os três pontos, também pula e escapa da degola. Então, para o jogo, não tem Fontaine, Morel e Saunier.

Possíveis escalações

Possível Nimes: Reynet; Meling, Miguel, Burner, Alakouch; Cubas, Guessoum, Ripart; Benrahou, Duljevic; Koné.

Possível Lorient Bretagne: Dreyer; Mendes, Laporte, Gravillon, Hergault; Boisgard, Abergel, Monconduit; Moffi, Wissa, Fée.

Últimos jogos

No domingo (21), o Nimes venceu o Bordeaux por 2 a 0 jogando em casa pela 26ª rodada do Campeonato Francês.

Por fim, o Lorient foi derrotado por 4 a 1 pelo Lille também no domingo.

