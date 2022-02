Olympique x Angers: onde assistir e horário hoje – 04/02

Abrindo a 23ª rodada do Campeonato Francês, as equipes de Olympique de Marseille x Angers entram em campo nesta sexta-feira, 04/02, com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília), no Stade Vélodrome. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje e horário ao vivo.

Onde assistir Olympique x Angers ao vivo

O jogo terá transmissão do canal ESPN 4, disponível ao vivo somente pela TV fechada e por assinatura em operadoras de televisão.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

Mesmo depois de tropeçar na última rodada do Campeonato Francês, o Olympique aparece em terceiro lugar com 40 pontos, tendo somente dois pontos a menos que o Nice, o vice. Nesse momento, o elenco contabiliza onze vitórias, sete empates e quatro derrotas na competição até o momento.

Enquanto isso, o Angers aparece em 12ª posição com o total de 29 pontos ao vencer sete partidas, empatar oito e perder as outras sete na temporada da competição francesa. Por isso, se vencer o jogo de hoje, não deve escapar da sua posição na tabela, mas acumula pontos o que é importante.

Escalação do Olympique e Angers hoje

O técnico do Olympique, Jorge Sampaoli, não poderá contar com Dieng, Gueye e De La Fuente.

Os visitantes, entretanto, não contam com Bahoken, Ebosse e Thomas.

Escalação do Olympique de Marseille: Pau López; Luan Peres, Cáleta-Car, Saliba, Lirola; Kamara, Rongier, Guendouzi; Payet, Under, Luis Henrique

Escalação do Angers : Petkovic; Manceau, Traoré, Mendy; Fulgini, Pereira Lage, Mangani, Bentaleb, Cabot; Brahimi, Ninga

Veja como foi o último jogo do Olympique x Angers.

