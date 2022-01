Olympique de Marseille x Lille: onde assistir ao vivo e horário – 16/01

O clássico entre Olympique de Marseille x Lille promete agitar a 21ª rodada do Campeonato Francês neste domingo, 16/01, a partir das 16h45 (horário de Brasília), jogando no Stade Vélodrome. Com transmissão ao vivo na TV, saiba onde assistir.

Quando é Olympique de Marseille x Lille?

Pela vigésima primeira rodada do Campeonato Francês, a partida começa às 16h45 deste domingo (horário de Brasília), 16 de janeiro de 2022, no Stade Vélodrome, na cidade de Marseille, na França.

Onde assistir o jogo do Olympique de Marseille x Lille ao vivo?

A Fox Sports vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em terceiro lugar no Campeonato Francês com 36 pontos, o Olympique de Marseille realiza uma boa campanha este ano. Sem perder uma partida por três rodadas, o elenco entra em campo contabilizando dez vitórias, seis empates e três derrotas, buscando o resultado no confronto de hoje para diminuir a diferença com os primeiros.

Enquanto isso, o Lille, atual campeão francês, vem deixando a desejar em campo. Isso porque, em 10º lugar com 28 pontos, o elenco venceu somente sete partidas, enquanto empatou outras sete e perdeu cinco ao todo. Agora, precisa levar para casa os três pontos em seu favor para subir na classificação e se afastar da zona da degola.

Escalações de Olympique de Marseille e Lille:

Os anfitriões não tem Fuente, Bakambu, Mandanda, Gueye e Dieng.

Já os visitantes sentirão a falta de Karnezis e Weah.

Provável escalação de Olympique de Marseille: López; Peres, Caleta-Car, Saliba; Gerson, Kamara, Rongier, Lirola; Payet, Guendouzi, Milik

Provável escalação de Lille: Grbic; Celik, Botman, Reinildo, Fonte; Xeka, Renato Sanches, André, Bamba; Yilmaz, David

Leia também:

Quem é o jogador mais caro do mundo?