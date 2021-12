Olympique de Marseille x Reims: onde assistir e horário hoje – 22/12

Pela décima nona rodada do Campeonato Francês, as equipes de Olympique de Marseille x Reims se enfrentam nesta quarta-feira, 22/12, a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no Stade Vélodromt. Saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Olympique de Marseille x Reims? O serviço de streaming Star +, disponível apenas por assinatura no site e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Francês ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade Vélodrome, cidade de Marseille, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar no Campeonato Francês com 32 pontos, o Olympique segue o seu caminho para continuar na parte de cima da tabela tentando alcançar o líder, o Paris Saint-Germain, enquanto ainda tem tempo de brigar pelo título. Com nove vitórias, cinco empates e três derrotas, o time que tem o brasileiro Gerson espera contar com a força de sua torcida nesta quarta.

Enquanto isso, o Reims vem de uma vitória, mas ainda assim precisa mostrar em campo o bom desempenho para conquistar os três pontos em seu favor. Ocupando a 14ª posição com 22, venceu cinco jogos, empatou sete e perdeu seis, isto é, não faz uma boa campanha, preocupando torcedores por estar próximo da degola.

Escalações de Olympique de Marseille e Reims:

Sampaoli, comandante do Marseille, não tem baixas em seu plantel.

Do outro lado, o Reims continua sem Zeneli, Doucoure, Hornby, Matusiwa e Munetsi, todos lesionados.

Olympique de Marseille: Pau López; Luan Peres, Caleta-Car, Saliba, Lirola; Rongier, Kamara, Gerson, Luis Henrique; Payet

Reims: Rajkovic; Flips, Foket, Faes, Konan, Gravillon; Kebbal, Cassama, Lopy; Ekitike, Toure

