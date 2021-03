Olympique x Rennes: onde assistir e possíveis escalações – 10/03/2021

Olympique e Rennes se enfrentam nesta quarta-feira (10) a partir das 15h (horário de Brasília), no Stade Vélodrome, em jogo atrasado da 22ª rodada do Campeonato Francês. Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

Olympique x Rennes: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Olympique aparece em 8ª posição com trinta e nove pontos. Com o propósito de garantir uma vaga em competições internacionais na próxima temporada, o time anfitrião precisa vencer de qualquer maneira o confronto desta quarta. Assim, em seu plantel, Gueye e Nitcham estão indisponíveis.

Por outro lado, o Rennes também precisa da vitória, já que ocupa o 10º lugar com trinta e oito, ou seja, está longe das primeiras posições e também das competições no próximo ano. Então, hoje não tem em seu plantel Martin e Traoré.

Possíveis escalações de Olympique x Rennes

Possível Olympique: Mandanda; Pol Lirola, Cáleta-Car, Balerdi, Nagatomo; Cuisance, Kamara, Nitcham; Thauvin, Milik, Payet.

Possível Rennes: Gomis; Truffert, Aguerd, Nyamsi, Maouassa; Grenier, Nzonzi, Flavien Tait; Doku, Terrier, Guirassy.

Últimos jogos

Ademais, a equipe do Rennes não entrou em campo no fim de semana já que não está classificada para a segunda fase da Copa da França. Enquanto isso, no domingo (07), o Olympique foi derrotado pelo Canet Roussillon por 2 a 1 e foi desclassificado.

