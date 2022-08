Ajaccio e Lille jogam a quarta rodada do Campeonato Francês nesta sexta-feira

Onde assistir Ajaccio x Lille ao vivo e horário do jogo hoje (26/08)

Buscando a primeira vitória no Campeonato Francês, o time do Ajaccio enfrenta o Lille nesta sexta-feira, 26 de agosto, a partir das 16h (horário de Brasília), pela quarta rodada. Jogando no Stade François Coty, confira onde assistir Ajaccio x Lille ao vivo hoje.

O time do Ajaccio aparece na 18ª posição com 1 ponto, dentro da zona de rebaixamento. Já o Lille vem na 12ª posição com 4 pontos, buscando a segunda vitória na temporada.

O jogo do Lille hoje vai passar no Star +, a partir das 16h (Horário de Brasília), nesta sexta-feira pela quarta rodada do Campeonato Francês.

Por opção da emissora responsável pelos direitos de transmissão, a única maneira de acompanhar todas as emoções do confronto entre Ajaccio e Lille será através da plataforma de streaming Star +. No entanto, apenas assinantes tem a opção de assistirem.

Para quem não é assinante, a plataforma pode ser encontrada e assinada através do site www.starplus.com onde os valores vão de R$32,90 até R$55,90, dependendo do pacote para o torcedor.

Prováveis escalações do Ajaccio x Lille

Os anfitriões não possuem nenhuma baixa para o confronto desta sexta-feira.

Provável escalação do Ajaccio: Leroy; Gonzalez, Alphonense, Ismael, Mayembo; Bayala, Marchetti, Mangani, Cimignani; Hamouma e El Idrissy.

O técnico Paulo Fonseca confirmou que Mohamed Bayo não viajou com o grupo neste fim de semana, assim como Tim Weah e Rémy Cabella por lesões.

Provável escalação do Lille: Léo Jardim; Diakite, José Fonte, Alexsandro Ribeiro, Ismaily; Benjamin André, Angel Gomes, Zhegrova; Yazici, Bamba e Jonathan David.

Jogos de futebol na sexta-feira

Além do embate do futebol francês nesta sexta-feira, 26 de agosto, tem também uma grande agenda de jogos tanto no cenário nacional como internacional. O torcedor deve ficar ligado porque tem muito o que acompanhar na tarde e também pela noite.

Confira a seguir os jogos de hoje.

Brasileirão Série B

Brusque x Londrina – 19h

Grêmio x Ituano – 19h

Cruzeiro x Náutico – 21h30

Copa Paulista

Lemense x São bento – 19h

Campeonato Mineiro

Coimbra x Serranense – 14h30

Campeonato Italiano

Monza x Udinese – 13h30

Lazio x Inter de Milão – 15h45

Campeonato Espanhol

Girona x Celta de Vigo – 15h

Betis x Osasuna – 17h

Campeonato Alemão

Freiburg x Bochum – 15h30

Campeonato Português

Paços de Ferreira x Estoril – 16h15

