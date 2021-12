Onde assistir jogo do Lens x PSG hoje: canal, horário e ver online – 04/12

Abrindo a décima sétima rodada do Campeonato Francês, o PSG visita o Lens neste sábado, 04/12, a partir das 17h (horário de Brasília) para assegurar a liderança no Stade Félix-Bollaert. Saiba onde assistir o jogo do PSG hoje ao vivo, online e pela televisão.

Onde assistir ao jogo do Lens x PSG hoje: A partida entre Lens e PSG terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade Félix-Bollaert, cidade de Lens, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a quinta posição com 26 pontos, o Lens entra em campo neste sábado depois de empatar com o Clermont em jogo agitado fora de casa. Buscando a ponta da classificação do Campeonato Francês, deve colocar os seus melhores jogadores em campo além de contar com a força de sua torcida em casa para alavancar os profissionais no gramado para garantir o resultado positivo.

Enquanto isso, o PSG segue em primeiro lugar com 41 pontos, ou seja, tem a vantagem de doze pontos diante dos demais colocados da tabela no Francês. Contabilizando treze vitórias, dois empates e uma derrota, o elenco parisiense pode aumentar ainda mais esse número se ganahr o confronto deste sábado, buscando manter o favoritismo ao título este ano depois de perder para o Lille no ano passado.

Escalações de Lens x PSG:

Para os anfitriões, Deiver Machado, Pandor e Wesley Said continuam no departamento médico enquanto Lesieur não foi convocado.

Do outro lado, Pochettino não terá Neymar, Draxler, Sergio Ramos e Ander Herrera.

LENS: Leca; Haidara, Danso, Gradit; Clauss, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Frankowski; Kalimuendo, Sotoca

PSG: Donnarumma; Dagba, Marquinhos, Diallo, Bernat; Gueye, Paredes, Verratti; Di María, Icardi, Mbappé

