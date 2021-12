Onde assistir jogo do PSG x Nice hoje: canal, horário e escalações – 01/12

Em duelo na parte de cima da tabela do Campeonato Francês, as equipes de PSG e Nice se enfrentam nesta quarta-feira, 01/12, a partir das 17h (horário de Brasília) pela décima sexta rodada no Parc des Princes. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo do PSG hoje.

Onde assistir ao jogo do PSG x Nice: O confronto entre PSG e Nice hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, cidade de Paris, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar do Campeonato Francês com 40 pontos, o PSG quer se manter na liderança por muito mais tempo do que já tem. Com treze vitórias, um empate e uma derrota, o elenco anfitrião deve entrar em campo com toda a força necessária nesta quarta principalmente por contar com a força da torcida em casa.

Enquanto isso, o Nice vem em terceiro lugar com 26 pontos, ou seja, briga também para permanecer na parte de cima da tabela. Depois de uma temporada desastrosa no ano passado, os visitantes querem virar a página e continuar no rumo certo buscando uma vaga em torneios internacionais. Por fim, coleciona oito triunfos, três jogos empatados e quatro derrotas.

Escalações de PSG x Nice:

O técnico Pochettino não poderá contar com Neymar, Icardi, Wijnaldum, Ander Herrera e Julian Draxler, lesionados. Além disso, Messi e Paredes são dúvidas.

Já os visitantes não tem Rosario, Bambu e Atal.

PSG: Donnarumma; Kimpembe, Nuno Mendes, Marquinhos, Dagba; Ebimbe, Danilo, Gueye; Di Maria, Mbappé, Messi

NICE: Benítez, Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Stengs, Lemina, Schneiderlin, Kluivert; Delort, Gouiri

