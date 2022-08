Onde assistir Lyon x Ajaccio hoje ao vivo, horário e escalações (5/8)

Partida entre Lyon e Ajaccio abrem a primeira rodada da nova temporada do Campeonato Francês

Pela primeira rodada no Campeonato Francês, o torcedor quer saber onde assistir Lyon x Ajaccio hoje. As equipes disputam a abertura da nova temporada nesta sexta-feira, 5 de agosto, a partir das 16h (Horário de Brasília). Jogando no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Lyon x Ajaccio hoje ao vivo

O jogo terá transmissão da ESPN 4 e Star + a partir das quatro da tarde, pelo horário de Brasília.

Com transmissão pelo canal da ESPN, o torcedor pode acompanhar todas as emoções do futebol francês através da programação entre operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o streaming Star + se quiser acompanhar online. O aplicativo está disponível pelo celular, tablet, computador e smart TV, assim como no site (www.starplus.com) por valores de R$32,90 até R$55,90.

Data: Sexta-feira, 05/08/2022

Data: Sexta-feira, 05/08/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, na França

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Jogos da rodada no Campeonato Francês

O Campeonato Francês está de volta! Um dos torneios mais disputados e esperados pelos apaixonados por esportes vai começar nesta sexta-feira, com o duelo entre Lyon e Ajaccio, com transmissão.

Tem muito mais na rodada, com o PSG em campo no sábado, além do Olympique no domingo. A seguir, confira todos os jogos da rodada nesta temporada, a primeira.

Sexta-feira (05/08): – onde assistir Lyon x Ajaccio hoje

Lyon x Ajaccio – 16h

Sábado (06/08):

RC Strasbourg x Monaco – 12h

Clermong x PSG – 16h

Domingo (07/08):

Toulouse x Nice – 08h

Lille x Auxerre – 10h

Lens x Stade Brestois – 10h

Montpellier x Troyes – 10h

Angers x Nantes – 10h

Rennes x Loriente-Bretagne – 12h05

Olympique x Reims – 15h45

