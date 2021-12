Saiba onde assistir Lyon x Reims ao vivo, horário e escalações (01/12)

Em confronto válido pela décima sexta rodada do Campeonato Francês, os times de Lyon x Reims se enfrentam nesta quarta-feira, 01/12, a partir das 17h (horário de Brasília) no Parc Olympique Lyonnais. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Lyon x Reims: O confronto entre Lyon e Reims hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, cidade de Lyon, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a sétima posição do Campeonato Francês com 22 pontos, o Lyon precisa da vitória nesta quarta-feira se quiser continuar subindo na tabela e, quem sabe assim, garantir-se na parte de cima em busca de vagas por torneios internacionais ou quem sabe até mesmo do título. Com seis triunfos, quatro empates e também derrotas, o elenco espera contar com a força da torcida hoje.

Do outro lado, o Reims aparece em décimo quarto lugar com 16 pontos. Sem perder por três rodadas seguidas, os visitantes devem colocar os melhores jogadores em campo para aproveitar o bom momento do elenco e levar para casa os três pontos. Por fim, até o momento, coleciona três vitórias, sete empates e cinco derrotas.

Escalações de Lyon x Reims:

Os anfitriões não podem contar com Léo Dubois, Sinaly Diomande e Jeff Reine-Adélaide, lesionados. Do outro lado, os visitantes

LYON: Lopes; Emerson, Denayer, Boateng, Gusto; Bruno Guimarães, Thiago Mendes, Ekambi; Lucas Paqueta, Aouar, Dembele

REIMS: Rajkovic; Faes, Abdelhamid, Konan, Gravillon; Matusiva, Cassamá, Flips; Mbuku, Toure, Etitike

