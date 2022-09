Onde assistir Monaco x Lyon hoje ao vivo, horário e escalação (11/09)

Clássico é válido pela sétima rodada do Campeonato Francês neste domingo, com transmissão ao vivo

Pela sétima rodada do Campeonato Francês, o Monaco recebe o Lyon neste domingo, 11 de setembro, no Stade Louis II, em Monaco. A partida tem início às 15h45 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Por isso, saiba onde assistir Monaco x Lyon hoje e todas as informações da partida.

O Monaco aparece na 10ª posição com 8 pontos, enquanto o Lyon tem 13 no 4º lugar da tabela.

Onde assistir Monaco x Lyon hoje ao vivo?

O jogo do Monaco e Lyon hoje terá transmissão do Star +, serviço de streaming, a partir das 15h45 (horário de Brasília), em todo o território brasileiro.

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, a única maneira de acompanhar o clássico do futebol francês neste domingo é através do Star +, serviço de streaming.

A plataforma está disponível para assinantes sob valores de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês. Na programação, filmes, séries, desenhos e a exibição de canais de entretenimento, esportes e filmes. Para quem já é membro da plataforma, basta acessar através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV.

Monaco x Lyon:

Horário : 15h45 (horário de Brasília)

: 15h45 (horário de Brasília) Rodada : 7ª rodada

: 7ª rodada Local : Stade Louis II, em Monaco

: Stade Louis II, em Monaco Onde assistir Monaco x Lyon hoje: Star +

Monaco x Lyon: como estão as equipes na temporada?

Após estrear com vitória na fase de grupos da Liga Europa, o Monaco volta as suas atenções para o Campeonato Francês. Pela 10ª posição da tabela com 8 pontos, o elenco monegasco coleciona duas vitórias, dois empates e duas derrotas até aqui, além dos 8 gols marcados e 11 sofridos. O resultado positivo na partida deste domingo leva o clube até a sexta posição.

Volland é o único desfalque dos anfitriões.

Provável escalação do Monaco: Nubel; Sarr, Disasi, Maripan, Caio Henrique; Lucas, Camara, Vanderson; Golovin, Embolo e Ben Yedder.

Do outro lado, o Lyon ocupa a 4ª posição da tabela com 13 pontos, ou seja, mesmo se vencer a partida deste domingo não muda de posição, já que a diferença com o Lens, em terceiro lugar, é de quatro pontos. Mesmo assim, o grupo continua a somar pontos, extremamente importante para quem quer chegar até a liderança. Já são quatro vitórias, um empate e uma derrota neste início de temporada. Pollersbeck e Jerome Boateng continuam desfalques para os visitantes.

Provável escalação do Lyon: Anthony Lopes; Gusto, Silva, Lukeba, Tagliafico; Tolisso, Lepenant, Caqueret; Tetê, Lacazette e Toko-Ekambi.

Últimos jogos:

Na última quinta-feira (08/09), o Monaco venceu o Estrela Vermelha, fora de casa, por 1 a 0, válido pela primeira rodada da fase de grupos na Liga Europa. O gol marcado foi de Embolo.

Para o Lyon, a última vez que entrou em campo foi na quarta-feira (07/09), em derrota por 3 a 1 para o Lorient-Bretagne, em partida atrasada da segunda rodada do Campeonato Francês.

Histórico de Lyon x Monaco

Em toda a história do futebol francês, as equipes de Lyon e Monaco se enfrentaram por 87 oportunidades, com vantagem para o Monaco em 35 vitórias, 20 empates e 32 triunfos ao grupo do Lyon, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Com relação aos gols marcados no clássico, o Monaco também leva a melhor com 119 versus 118. Ou seja, a partida deste domingo pode redefinir todos os números do histórico duelo entre as equipes.

A última vez que se enfrentaram foi em 5 de fevereiro de 2022, na temporada passada, pela 23ª rodada no Campeonato Francês. Por 2 a 0, a equipe de Monaco levou a melhor e garantiu os três pontos.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.

Jogos do Campeonato Francês hoje

Além do clássico entre Lyon e Monaco, a sétima rodada do Campeonato Francês também apresenta outros seis confrontos neste domingo, 11 de setembro de 2022, pela nova temporada da competição.

O destaque fica com os jogos entre Angers e Montpellier, além do embate entre Rennes e Auxerre. Com grandes emoções dentro de campo, confira todos os jogos do Campeonato Francês hoje.

Lens 1 x 0 Troyes

PSG 1 x 0 Stade Brestois

Olympique de Marseille 2 x 1 Lille

RC Strasbourg x Clermont – 08h

Angers x Montpellier – 10h

Ajaccio x Nice – 10h

Toulouse x Reims – 10h

Lorient-Bretagne x Nantes – 10h

Rennes x Auxerre – 12h05

Monaco x Lyon – 15h45

