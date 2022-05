Onde assistir Olympique de Marseille x RC Strasbourg e horário (21/05)

Equipes disputam as últimas vagas para competições internacionais na última rodada do Campeonato Francês

Em busca da tão sonhada classificação para torneios internacionais, Olympique de Marseille e RC Strasbourg disputam as últimas vagas no Campeonato Francês neste sábado, 21 de maio, a partir das 16h (horário de Brasília), no Stade Velódrome, em Marseille, pela última rodada da temporada. Confira a seguir onde assistir Olympique de Marseille x RC Strasbourg ao vivo.

Onde assistir Olympique de Marseille x RC Strasbourg?

O jogo entre Olympique de Marseille e RC Strasbourg hoje vai passar ao vivo no Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o serviço de streaming é responsável por exibir todas as emoções da última rodada do Campeonato Francês neste sábado. Porém, a plataforma só está disponível para assinantes.

O usuário tem acesso completo no serviço através do celular, tablet, computador ou até na smart TV. Basta entrar com o seu e-mail e senha e, dessa maneira, encontrar a programação completa de esportes.

Informações do jogo Olympique de Marseille x RC Strasbourg hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stade Velódrome, em Marseille

Arbitragem: Stéphanie Frappart

Onde assistir: Star+

+ Dia da final da Champions 2022 e onde assistir Real Madrid e Liverpoo

Olympique de Marseille e RC Strasbourg no Campeonato Francês

Depois de mostrar bom desempenho em campo durante toda a temporada, chegou a hora de brindar com uma classificação em seu favor. Em terceiro lugar no Campeonato Francês com 68 pontos, o Olympique precisa do triunfo na última rodada para garantir a classificação direta até a Champions. Porém, empatado na pontuação com o Monaco, torce por um tropeço do adversário.

Do outro lado, o RC Strasbourg também disputa uma vaga para competições internacionais neste sábado. Ocupando a 5ª posição com 63 pontos, pode até mesmo seguir para a Liga Europa se vencer o confronto e o Rennes perder para o Lille na rodada.

Escalação do Olympique de Marseille: Mandanda; Kolasinac, Luan Peres, Caleta-Car, Rongier; Gueye, Kamara, Guendouzi; Gerson, Amine Harit e Under. Técnico: Sampaoli

Escalação do RC Strasbourg: Sels; Guilbert, Djiku, Nyamsi, Le Marchand, Lienard; Prcic, Bellegarde, Thomasson; Diallo e Gameiro. Técnico: Julien Stéphan.

Confira no vídeo a seguir o último jogo entre os times.