Onde assistir Olympique de Marseille x Reims ao vivo e horário (7/8)

Pela primeira rodada do Campeonato Francês, confira onde assistir Olympique de Marseille x Reims ao vivo neste domingo, 7 de agosto. As equipes disputam no Stade Vélodrome, pela nova temporada do futebol francês a partir das 15h45 (Horário de Brasília). Confira a seguir a transmissão do jogo de hoje.

Onde assistir Olympique de Marseille x Reims hoje

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2 e Star +, a partir das três e quarenta e cinco da tarde, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV aberta, o confronto vai passar apenas no canal da ESPN, com exclusividade após a emissora obter os direitos de transmissão do torneio francês. No entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Online, onde assistir Olympique de Marseille x Reims vai ser no Star +, streaming para assinantes através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Prováveis escalações de Olympique de Marseille x Reims

Provável escalação do Olympique de Marseille: Ruben Blanco; Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba; Kolasinac, Gerson, Guendouzi, Rongier, Clauss; Payet e Luis Javier Suárez. Técnico: Igor Tudor.

Provável escalação do Reims: Patrick; Yunis, Emmanuel, Andrew Gravillon; Locko, Doumbia, Matusiwa, Munetsi, Ito; Mitchell e El Bilal Touré. Técnico: Oscar Garcia.

Como funciona o Campeonato Francês?

Vinte equipes disputam o Campeonato Francês na temporada. Em 38 rodadas, a competição é dividida em primeiro e segundo turno, com 19 rodadas em cada etapa.

O torneio também é jogado em pontos corridos, ou seja, cada vitória vale 3 pontos, o empate apenas 1 aos times e a derrota nenhum para os dois times.

O Paris Saint-Germain é o atual vencedor do Campeonato Francês. No entanto, este ano a disputa pode ganhar novos ares na busca pelo título. Na parte de cima da tabela, o primeiro colocado com mais pontos será declarado o campeão. São duas vagas para a Champions, uma para a qualificatória, Liga Europa e Conference League.

Na parte de baixo, os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão francesa.

