Onde assistir o jogo do PSG hoje? Horário, palpites e canal da Ligue 1

Confira onde vai passar o jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Saiba onde assistir o jogo do PSG hoje com Messi, Neymar e Mbappé em campo. Pela 25ª rodada do Campeonato Francês, o elenco parisiense enfrenta o Nantes neste sábado, 19/02, com a bola rolando a partir das 17h (Horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire. Confira a seguir as principais informações sobre a partida.

Onde assistir o jogo do PSG hoje

O jogo do Nantes e PSG hoje vai ter transmissão no canal ESPN 4 e no streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma de streaming da Rede Disney pode ser assinada através do site oficial da emissora (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Escalação do jogo do PSG hoje

Fábio e Moutoussamy são desfalques no jogo de hoje.

O Nantes vem de vitória contra o Reims na última rodada do Campeonato Francês. Colecionando 35 pontos, o time aparece em décimo lugar com dez triunfos, cinco empates e nove derrotas já colecionadas na temporada. Se vencer o jogo deste sábado, subir na classificação e se aproximar do G-5.

Nantes: Lafont; Castelleto, Appiah, Pallois; Girotto, Merlin, Chirivella, Corchia; Blas, Simon, Kolo Muani

Pochettino não vai contar com Sergio Ramos e Paredes. Já Neymar, que ficou no banco pelo jogo da Champions contra o Real, deve pintar na reserva mais uma vez.

Enquanto isso, o PSG continua em primeiro lugar com 59 pontos, tendo a vantagem com o segundo colocado de treze pontos até o momento. Por isso, a vitória no confronto de hoje significa aumentar a diferença com os oponentes do Campeonato Francês e, consequentemente, ficar mais próximo do título.

PSG: Navas (Donnarumma); Dagba, Kehrer, Diallo, Bernat; Herrera, Gueye, Wijnaldum; Mbappe, Icardi, Messi

Confira os melhores momentos do último jogo entre Nantes x PSG.

Jogos do Campeonato Francês

Dez jogos serão realizados no fim de semana na 25ª rodada do Campeonato Francês. Portanto além do jogo do PSG hoje, confira a seguir quais são e os horários de cada um.

Sexta-feira (18/02):

Lille 0 x 0 Metz

Sábado (19/02):

Lens x Lyon – 13h

Nantes x PSG – 17h

Domingo (20/02):

Nice x Angers – 09h

Rennes x Troyes – 11h

Saint-Étienne x RC Strasbourg – 11h

Reims x Stade Brestois – 11h

Lorient-Bretagne x Montpellier – 11h

Bordeaux x Monaco – 13h05

Olympique x Clermont – 16h45

Nantes x PSG palpites

Líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain é o favorito na disputa pelos três pontos neste sábado pela rodada.

Depois de enfrentar o Real Madrid pela Champions e vencer, com gol de Mbappé, o Paris deve poupar alguns de seus jogadores titulares. Mesmo assim, o clube ainda é favorito no confronto de hoje.

Por outro lado, o Nantes pode aproveitar os desfalques e ir para cima com os seus melhores jogadores em campo, mesmo com algumas dificuldades. Ainda assim, é fácil dizer que o PSG é quem deve ganhar hoje.

