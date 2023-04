Onde vai passar o jogo do PSG hoje na Ligue 1 ao vivo (08/04/2023)

Hoje tem Mbappé em campo com o PSG. Foto: Reprodução C. Gavelle / PSG

Sem vencer por duas rodadas no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain está pronto para dar a volta por cima e buscar os três pontos. Na tarde deste sábado, 8 de abril, visita o Nice pela 30ª rodada no Estádio Allianz Riviera. O jogo do PSG hoje terá início às 16h (horário de Brasília).

Com vantagem de seis pontos, o Paris ainda é líder do campeonato com 66 pontos. Já o Nice ocupa a oitava posição com 45 pontos, sem perder em doze rodadas.

Qual canal vai transmitir o jogo do PSG hoje?

O serviço de streaming Star + vai transmitir o jogo do PSG hoje no Campeonato Francês. Nenhum canal da televisão vai exibir a partida neste sábado.

Você só precisa sintonizar o serviço de streaming se quiser acompanhar Mbappé e Messi em campo. O Star Plus, está disponível no site (www.starplus.com) ou em aplicativos no celular, tablet ou smartv. Acesse o site e escolha o melhor pacote ao seu bolso caso queira se tornar membro.

Escalações de Nice x PSG

Para o Nice, do técnico Didier Digard, Diop é a única baixa.

O técnico Christophe Galtier passa por momento delicado no PSG. Depois de duas derrotas seguidas, o comandante precisa fazer o seu elenco funcionar. Neymar, Mukiele e Kimpembe seguem fora.

Nice: Schmeichel; Todibo, Mendy, Dante, Bard; Thuram, Rosario, Ramsey; Pépé, Moffi e Laborde.

PSG: Donnarumma; Danilo Pereira, Marquinhos, Bitshiabu; Vitinha, Hakimi, Verratti, Renato Sanches, Nuno Mendes; Messi e Mbappé.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paris Saint-Germain (@psg)

Messi vai sair do PSG?

Lionel Messi pode se despedir da Torre Eiffel ainda nesta temporada. A imprensa francesa noticiou na última semana que o argentino não deve renovar o seu contrato com o PSG, de acordo com a rádio RMC Sport.

A diretoria do Paris não quer abrir mão de Messi, atual campeão do mundo com a Argentina, mas segundo informações da RMC Sport, a saída do profissional causaria um certo alívio na folha salarial. Um possível retorno para o Barcelona já foi citado também pela mídia espanhola.

O Paris Saint-Germain trouxe Messi para brigar no Campeonato Francês e na Champions League, principal objetivo do time. No entanto, o argentino não decolou e também não se destacou ao lado de Neymar e Mbappé.

Quem pode ser o novo técnico?

As coisas não vão nada bem no PSG. O trabalho de Christophe Galtier não tem resultados positivos dentro de campo, além da pressão por parte da torcida parisiense.

Desde que Galtier chegou, o Paris foi eliminado da Champions League, Copa da França e corre o sério risco de perder o título do Campeonato Francês. Nas últimas duas rodadas perdeu para o Rennes e Lyon.

Segundo a rádio RMC Sport, os nomes de Zidane, ex-técnico do Real Madrid, e Julian Nagelsmann, ex-Bayern de Munique, podem assumir o comando do gigante clube da França.

Você também vai gostar de ler: Qual é a fortuna de Nasser Al-Khelaifi, bilionário do PSG?