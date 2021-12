Por que Neymar não está jogando hoje com o PSG?

Neymar não joga nesta quarta-feira, 01 de dezembro de 2021, com o PSG diante do Nice pelo Campeonato Francês porque machucou o tornozelo esquerdo no último fim de semana e, por isso, desfalca o elenco parisiense por tempo indeterminado. No entanto, o clube deve contar com Messi e Mbappé com a titularidade. Entenda a lesão de Neymar e saiba porque não joga hoje.

Por que Neymar não está jogando hoje?

Neymar não entra em campo hoje, quarta-feira em primeiro de dezembro, porque tem uma grave lesão no tornozelo esquerdo. No último fim de semana, o brasileiro sofreu uma dura entrada do jogador do Saint-Étienne, Yvann Maçon, na metade do segundo tempo e acabou deixando o gramado de maca.

Em boletim médico divulgado pelo PSG no dia seguinte, o clube informou que o camisa 10 sofreu uma torção no tornozelo esquerdo com lesão no ligamento, ou seja, ficará fora dos gramados por tempo indeterminado. O atacante já iniciou o tratamento em Paris, buscando recuperar-se 100% o quanto antes.

Confira o pronunciamento do Paris sobre a lesão de Neymar.

“Testes realizados ontem à noite confirmam que Neymar Jr sofre de uma torção no tornozelo esquerdo com lesão no ligamento. É previsível uma indisponibilidade de 6 a 8 semanas. Um novo ponto será feito em 72 horas para especificar a evolução”.

Lesão de Neymar no tornozelo

O Paris Saint-Germain enfrentou o Saint-Étienne no último domingo pela 15ª rodada do Campeonato Francês jogando fora de casa. O time da capital venceu por 3 a 1, mas perdeu um de seus principais jogadores.

Aos 39 minutos do segundo tempo, Neymar sofreu uma forte entrada por trás de Stéphanois Yvann Maçon. Aos prantos e sem conseguir levantar, o brasileiro precisou deixar o campo de maca. Já no fim da partida, Neymar deixou o estádio de muletas.

Confiar o momento em que Neymar se machucou no fim de semana.

Quando Neymar volta a jogar?

Depois de se machucar no fim de semana, o Paris Saint-Germain emitiu boletim médico sobre o atual estado de saúde de Neymar. O clube garantiu que o jogador ficará entre 6 e 8 semanas fora, o que significa que vai perder

Com isso, o camisa 10 do elenco parisiense desfalcará o time em até doze jogos, preocupando o torcedor. Entretanto, se o trabalho de recuperação for rápido e Neymar apresentar uma melhora significativa, então o jogador retornará ao grupo o quanto antes.

