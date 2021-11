Próximo jogo do PSG será no sábado; saiba se Neymar vai jogar

Com o fim das Eliminatórias, o Campeonato Francês está de volta neste fim de semana. Pela 14ª rodada na temporada, o PSG enfrenta o Nantes a partir das 13h (horário de Brasília), Parc des Princes. O time do Paris Saint-Germain é o líder com 34 pontos, buscando aumentar a vantagem que possui. Confira as principais informações sobre o próximo jogo do PSG e onde assistir.

Qual é o próximo jogo do PSG no Campeonato Francês?

O próximo jogo do PSG é contra o Nantes neste sábado, 20 de novembro de 2021, no Parc des Princes, em Paris, à uma da tarde pelo horário de Brasília. O torneio sofreu uma paralisação por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 mas agora está de volta.

Muitos jogadores do Paris defenderam as suas seleções como Mbappé, Messi, Neymar e Di Maria. No entanto, todos os atletas já retornaram para o centro de treinamento do clube, embora muitas dúvidas sobre o físico dos jogadores ainda seja uma incógnita.

No Campeonato Francês, o PSG aparece em primeiro lugar com 34 pontos, ou seja, venceu onze jogos, empatou um e perdeu também apenas um. Por fim, neste próximo jogo, o elenco tem a chance de aumentar ainda mais a sua vantagem contra os demais, que é de dez pontos neste momento.

Neymar vai jogar pelo PSG?

O camisa 10 da Seleção Brasileira ficou fora do jogo contra a Argentina na última terça-feira após sentir dores na região do adutor da coxa esquerda. O boletim emitido pela CBF indicou que o jogador não viajou com o elenco para San Juan, escolhendo poupa-lo para evitar maiores complicações.

No entanto, de acordo com o jornal francês Le Parisien, o atleta retornou para a França na quarta-feira para realizar exames e tratamentos na coxa. O estado de Neymar ainda é dúvida para o jogo deste sábado, enquanto no confronto da Champions League na semana que vem é provável que esteja apto para entrar em campo.

Na contramão, Sergio Ramos, ex-zagueiro do Real Madrid contratado no começo da temporada, poderá estar apto para jogar neste fim de semana após meses de trabalho em sua lesão. Já Messi também deve entrar em campo com Mbappé.

Como assistir aos jogos do Campeonato Francês?

O canal ESPN Brasil, da Rede Disney, é o grande responsável pelos direitos de transmissão dos jogos do PSG no Campeonato Francês. A emissora está disponível apenas em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo emdiferentes pacotes. Entretanto, outra opção é acompanhar através do ESPN App e Star +, serviço de streaming do também por assinatura.

SKY: 198 e 598 / CLARO: 70 e 570 / OI TV: 160 / VIVO TV: 47, 462, 875 e 570 / BLU TV: 343

