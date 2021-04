PSG x Lille: onde assistir ao vivo o retorno de Neymar – 03/04

PSG e Lille se enfrentam neste sábado (03) a partir das 12h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em jogo da 31ª rodada do Campeonato Francês. Empatados na pontuação, quem vencer sai na frente pela disputa do título na temporada. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

PSG x Lille: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar com sessenta e três pontos está o PSG. Depois de tropeçar algumas rodadas, a equipe de Pochettino conseguiu retomar a ponta da tabela com a temporada chegando ao fim. Agora, para manter-se no topo, precisa vencer o confronto direto deste sábado. Por fim, Verratti, Pereira, Bernat, Letellier, Icardi e Kuezawa estão indisponíveis.

Por outro lado, o Lille vem logo atrás também com sessenta e três pontos, perdendo somente no saldo de gols. Dessa maneira, precisa vencer seja como for para tomar a liderança do Paris e, assim, ficar ainda mais perto da taça da temporada. Em seu plantel, Pied está fora.

Possíveis escalações de PSG x Lille

Possível escalação do PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Diallo; Gueye, Paredes, Rafinha; Di Maria, Kean, Neymar.

Possível Lille: Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Luiz Araújo, Xeka, Renato Sanches, Bamba; Yilmaz, David.

Últimos jogos

Antes da pausa internacional, ambas as equipes entraram em campo no domingo, 21 de março, pela 30ª rodada do Campeonato Francês. Assim, o Lille foi derrotado pelo Nimes em 2 a 1.

Enquanto isso, o PSG venceu em 4 a 2 o Lyon jogando fora de casa.

