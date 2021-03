PSG x Nantes: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês – 14/03/2021

PSG e Nantes se enfrentam neste domingo (14) a partir das 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Francês. Enquanto um tenta alcançar a liderança, o outro precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

PSG x Nantes: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como estão as equipes na temporada?

O PSG está em segundo lugar com sessenta pontos. Dessa maneira, se vencer e o Lille perder, assume a liderança provisoriamente com sessenta e três pontos. Em seu plantel, Pochettino não pode contar com Neymar, Florenzi, Herrera, Kean e Bernat.

Enquanto isso, o Nantes está na zona de rebaixamento lutando para subir na tabela. Em 19º com vinte e quatro pontos, pode chegar até a 17º se vencer e os rivais tropeçarem em seus confrontos. No elenco, Corchia, Louza e Fabio estão indisponíveis.

Possíveis escalações de PSG x Nantes

Possível PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappe, Icardi.

Possível Nantes: Lafont; Pallois, Girotto, Castelletto, Traoré; Blas, Chirivella, Touré, Simon; Kolo, Coulibaly.

Últimos jogos

Ademais, o Nantes entrou em campo pela última vez na quarta-feira (03) na 28ª rodada da Ligue 1 contra o Reims em casa. Assim, foi derrotado por 2 a 1.

Enquanto isso, o PSG ficou no empate em 1 a 1 contra o Barcelona na quarta-feira (10) pelo jogo de volta nas oitavas da Champions. Com o resultado do agregado, garantiu a vaga nas quartas.

Jogos de hoje na tv (14/03): veja as partidas de futebol deste domingo