PSG x Nice: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês (13/02)

Abrindo a 25ª rodada do Campeonato Francês, as equipes do PSG e Nice se enfrentam neste sábado (13), às 13h, no Parc des Princes. Se vencer o confronto de hoje e o Lyon perder ou empatar, o time de Pochettino assume a liderança provisoriamente. Então, saiba onde assistir ao vivo.

PSG x Nice: onde assistir ao vivo?

A partida tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, a partir das 13h (Horário de Brasília).

+ Neymar sofre lesão, desfalca PSG por um mês e desabafa em rede social

Possíveis escalações de PSG x Nice

Novidades no plantel do Paris. Keylor Navas, Layvin Kurzawa e Herrera estão aptos para jogar. Entretanto, ainda possui uma vasta lista de desfalques, incluindo Verratti, Rafinha, Neymar, Di Maria, Timothée Pembélé, Dagba e Bernat.

Possível PSG: Navas (Rico); Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Kurzawa; Gueye, Paredes, Rafinha; Sarabia Mbappe, Icardi.

O time do Nice está sem o atacante Maolida. Por isso, é provável que Ndoye o substituia. Ademais, o time titular deve ser o mesmo da rodada passada.

Possível Nice: Benítez; Pelmard, Todibo, Saliba, Kamara; Claude Maurice, Boudaoui, Lees Melou; Rony Lopes, Maolida, Gouiri.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Francês

Além disso, a vigésima quinta rodada do Campeonato Francês também traz outras partidas neste fim de semana. Ademais, você pode assistir a todas no aplicativo Onefootball.

Reims x Lens – 15h

Lyon x Montpellier – 17h

Monaco x Lorient-Bretagne – Domingo – 09h

Dijon x Nimes – Domingo – 11h

Angers x Nantes – Domingo – 11h

Metz x RC Strasbourg – Domingo – 11h

Rennes x Saint-Étienne – Domingo – 11h

Lille x Stade Brestois – Domingo – 13h

Bordeaux x Olympique – Domingo – 17h

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Paris aparece em terceiro lugar com cinquenta e um pontos. Se vencer hoje, sobe para a liderança e desbanca o Lille pelo saldo de gols. Entretanto, precisa contar também com um tropeço do Lyon, que também joga hoje. Por fim, enfrenta o Barcelona nas oitavas da Champions League.

Enquanto isso, o Nice aparece em 13ª posição com vinte e nove pontos. Dessa maneira, venceu oito jogos, empatou cinco e perdeu dez. Com o objetivo de garantir vaga em competições europeias para a próxima temporada, o time deve entrar em campo com força total.