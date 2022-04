Confira onde assistir ao jogo de hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

PSG x Lens Se vencer a partida deste sábado, Paris pode ser campeão do Campeonato Francês

Onde vai passar o jogo do PSG x Lens hoje ao vivo e horário (23/04)

Vale o título do Campeonato Francês na temporada. O PSG recebe o Lens neste sábado, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela 34ª rodada da competição no Parc des Princes, em Paris, na França. Se vencer, o elenco de Neymar é campeão. Saiba onde vai passar o jogo do PSG

O time parisiense de Pochettino está perto de confirmar a conquista do título da competição na temporada, pois só precisa de uma vitória para levantar a taça. Do outro lado, os visitantes buscam o resultado hoje para chegar até a zona de classificação.

Onde vai passar o jogo do PSG?

O jogo do PSG hoje será transmitido no Star + (Streaming), a partir das 16h, no horário de Brasília.

O grupo Disney (ESPN) é o responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Francês. Porém, a partida deste sábado só vai ser transmitido no aplicativo Star +.

Para ter acesso do serviço de streaming é necessário ser assinante. O site da plataforma (www.starplus.com) oferece diferentes pacotes em valores diferentes, disponível disponível para computador, celular, tablet e até SmarTV.

Ficha técnica do jogo do PSG hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris, na França.

Onde assistir: Star +

Escalação do PSG x Lens

O técnico Pochettino não poderá contar com Icardi, Diallo, Julian Draxler e Paredes, lesionados.

Do outro lado, o Lens não tem novas baixas em seu plantel de jogadores para o jogo de hoje.

Escalação do PSG:​ Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Pereira, Verratti, Gueye, Neymar, Messi e Mbappé

Escalação do Lens: Fariñez, Gradit, Danso, Haidara, Frankowski, Fofana, Doucouré, Clauss, David Costa, Sotoca e Muinga

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de PSG e Lens

Na reta final da temporada na primeira divisão do Campeonato Francês, Paris Saint-Germain e Lens disputam a competição nas últimas semanas.

O PSG foi eliminado pelo Real Madrid nas oitavas da Champions, assim como foi na Copa da França, eliminado de maneira precoce.

Do outro lado, o Lens não disputa outra competição na temporada francesa, podendo focar 100% nas batalhas do torneio nacional.

Acompanhe o calendário de cada uma das equipes a seguir.

PSG:

RC Strasbourg x PSG – Sexta-feira, 29/04 às 16h (Campeonato Francês)

PSG x Troyes – Domingo, 08/05 às 15h45 (Campeonato Francês)

Lens:

Lens x Nantes – Sábado, 30/04 às 12h (Campeonato Francês)

Reims x Lens – Domingo, 08/05 às 10h (Campeonato Francês)

