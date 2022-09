Confira como foi a partida do PSG. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Quanto foi o Jogo do PSG hoje; com gol de Messi, Paris assume liderança

O Paris Saint-Germain é o novo líder do Campeonato Francês! Com gol de Lionel Messi no primeiro tempo, o jogo do PSG hoje terminou em vitória contra o Lyon por 1 a 0, neste domingo, 18 de setembro, no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, pela oitava rodada. Confira o gol de Messi e como foi a partida neste domingo que resultou na retomada até a ponta da tabela.

Jogo do PSG hoje contra o Lyon no Campeonato Francês

Por 1 a 0, o PSG venceu o Lyon neste domingo e retomou a liderança do Campeonato Francês neste início de temporada. Com os três pontos, o clube parisiense soma 22 pontos e, com o tropeço do Olympique na rodada, garantiu a diferença de dois pontos.

Com gol de Messi aos 5 minutos do primeiro tempo, veja como foi o clássico francês.

PRIMEIRO TEMPO DE LYON x PSG

Mesmo fora de casa, o Paris Saint-Germain entrou em campo completo, com Mbappé, Messi e Neymar no elenco principal. Favorito no clássico francês, não demorou para o PSG abrir o placar. Em perfeita tabela com Neymar, o argentino Messi ficou na marca do pênalti e acertou em cheio as redes do goleiro Lopes

O GOL DO LIONEL MESSI COM ASSISTÊNCIA DE NEYMAR ❤️🚀 pic.twitter.com/fq9ci7LMjA — el messi (@_elielxb) September 18, 2022

Mesmo com a vantagem, o clube visitante não deixou de pressionar. Messi, Mbappé e Ruiz tiveram as melhores chances dentro de campo. O Lyon, por outro lado, só reagiu a partir dos 20 minutos com Lacazette e Toko Ekambi, os melhores jogadores dos anfitriões.

A partir da metade do primeiro tempo, o Lyon virou o jogo e passou a pressionar o PSG. O atacante Lacazette marcou a sua quinta finalização para assustar o goleiro Donnarumma aos 28 minutos.

O Paris só mostrou poder de reação aos 33 minutos com Mbappé, travado pela defesa adversária. O jogo melhorou e seguiu equilibrado para ambos os times até os minutos finais. Com 42 no relógio, Neymar teve outra boa tentativa ao chutar de longe nas mãos de Lopes, para defesa do guarda-redes.

Sem chances para mais nada, o primeiro tempo terminou e os jogadores seguiram ao vestiário para o intervalo.

SEGUNDO TEMPO DE LYON x PSG

O segundo tempo começou pegado e quente no Parc Olympique Lyonnais. Messi, com um minuto de partida, assustou o goleiro Lopes, mas não obteve sucesso em sua chance de ampliar a vantagem. No entanto, logo o embate passou a ficar equilibrado e sem grandes surpresas dentro de campo.

Os times levaram algum tempo para buscarem o ataque. Lacazette, atacante e melhor jogador do Lyon em campo, chegou até a defesa do PSG, mas foi desarmado e impedido por adversários aos 19 minutos.

Os visitantes reagiram a partir da metade do segundo tempo, aos 28 minutos, com Neymar. Em jogada com Nuno Mendes e Mbappé, o brasileiro aproveita a boa posição, mas manda direto para as mãos do goleiro Lopes. Messi respondeu com belíssimo chute colocado, mas novamente foi impedido pelo arqueiro do Lyon.

No finalzinho da segunda etapa, o Lyon botou pressão total em cima dos adversários. Lacazette mais uma vez apareceu bem, assim como o brasileiro Thiago Mendes. Os jogadores pararam na defesa potente do Paris

Resultados da oitava rodada

Lorient, Montpellier, Lille, Monaco, Ajaccio, Angers, Troyes e PSG garantiram os três pontos na rodada.

Auxerre 1 x 3 Lorient-Bretagne

Montpellier 2 x 1 RC Strasbourg

Lille 2 x 1 Toulouse

Reims 0 x 3 Monaco

Olympique 1 x 1 Rennes

Stade Brestois 0 x 1 Ajaccio

Nice 0 x 1 Angers

Clermont 1 x 3 Troyes

Nantes 0 x 0 Lens

Lyon 0 x 1 PSG

Quando é o próximo jogo do PSG?

Com a data FIFA, o futebol internacional tem uma pequena pausa no mês de setembro. Com isso, o próximo jogo do PSG vai ser em 1º de outubro contra o Nice, pela nona rodada do Campeonato Francês.

A partida será realizada no Parc des Princes, na capital parisiense. Após os compromissos de todas as seleções do futebol, incluindo a da França, os jogadores retornam ao plantel do PSG para disputarem o compromisso da competição.

O Paris segue na liderança da tabela com 22 pontos, enquanto o Nice vem na 13ª posição com oito pontos, pronto para se afastar da zona de rebaixamento.

Classificação do Campeonato Francês atualizada

Vinte equipes disputam a Ligue 1 na nova temporada do futebol. São 38 rodadas em primeiro e segundo turno, onde o primeiro colocado será declarado o campeão, garantido na Champions ao lado do vice-campeão.

Para o terceiro lugar, a classificação para a fase qualificatória na Champions é dada, enquanto o 4º vai para a Liga Europa, e o 5º até a Conference League.

Os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão francesa.

1 PSG – 22 pontos

2 Olympique – 20 pontos

3 Lorient-Bretagne – 19 pontos

4 Lens – 18 pontos

5 Monaco – 14 pontos

6 Lyon – 13 pontos

7 Lille – 13 pontos

8 Rennes – 12 pontos

9 Montpellier – 12 pontos

10 Troyes – 10 pontos

11 Clermont – 10 pontos

12 Toulouse – 8 pontos

13 Nice – 8 pontos

14 Angers – 8 pontos

15 Nantes – 7 pontos

16 Auxerre – 7 pontos

17 Reims – 6 pontos

18 RC Strasbourg – 5 pontos

19 Stade Brestois – 5 pontos

20 Ajaccio – 4 pontos

