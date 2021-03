Reims x Lyon: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês – 12/03/2021

Reims e Lyon se enfrentam nesta sexta-feira (12) a partir das 17h (horário de Brasília), no Stade Auguste-Delaune II, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Francês. Se vencer, equipe do Lyon pode dormir na liderança da competição francesa. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

Reims x Lyon: onde vai passar o jogo do Campeonato Francês?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como chegam as equipes para o confronto?

Em 12º com trinta e quatro pontos, o Reims entra em campo com o propósito de subir na tabela para garantir vaga em competições internacionais na próxima temporada. Ao todo, possui oito vitórias, dez empates e também dez derrotas. Para o confronto de hoje, Cassaman cumpre suspensão, enquanto N’Diaye está lesionado.

Enquanto isso, o Lyon aparece em terceiro lugar com cinquenta e nove pontos. Se vencer hoje, consegue desbancar o Lille e assume a liderança com sessenta e dois pontos, ou seja, desbanca o rival pelo saldo de gols ser maior. Então, o Lyon não tem em seu plantel novas baixas.

Possíveis escalações de Reims x Lyon

Possível Reims: Rajkovic; Konan, Abdelhamid, Faes, Foket; Doumbia, Zeneli, Chavalerin, Berisha, Cafaro; Dia.

Possível Lyon: Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio; Bruno Guimarães, Mendes, Caqueret; Slimani, Ekambi, Memphis.

Últimos jogos

Ademais, o Lyon entrou em campo pela última vez no sábado (06) em jogo válido pela segunda fase da Copa da França. Por 5 a 2, goleou o Sochaux e garantiu a classificação.

Do outro lado, o Reims jogou na quarta-feira (03) pela 28ª rodada do Campeonato Francês e venceu o Reims por 2 a 1.

