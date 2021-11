Rennes x Lyon: onde assistir, horário e escalações do jogo de hoje (07/11)

Em confronto direto, Rennes x Lyon entram em campo neste domingo, 07/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), na décima segunda rodada do Campeonato Francês no Roazhon Park. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo Rennes x Lyon hoje ao vivo? A partida entre Rennes e Lyon terá transmissão ao vivo a partir das 16h45 (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 07 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Roazhon Park, cidade de Rennes, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Rennes x Lyon

Os anfitriões não poderão contar com Martin, enquanto os visitantes não tem Dembele e Kadewere.

Rennes : Gomis; Meling, Aguerd, Omari, Traoré; Tait, Santamaria, Bouriegeaud, Sulemana; Laborde, Terrier

: Gomis; Meling, Aguerd, Omari, Traoré; Tait, Santamaria, Bouriegeaud, Sulemana; Laborde, Terrier Lyon: Lopes; Dubois, Boateng, Denayer, Emerson; Bruno Guimarães, Caqueret, Shaqiri, Aouar, Toko Ekambi; Lucas Paquetá

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Rennes ocupa a quinta posição com 19 pontos, o mesmo número que o seu oponente no jogo de hoje. Por isso, se quiser continuar com a boa sequência de vitórias no Campeonato Francês, deve contar com a força da torcida em sua casa para empurrar os jogadores em um confronto considerado extremamente complicado.

Enquanto isso, o Lyon vem logo atrás em sexta posição com o mesmo número de pontos e vitórias. Dessa maneira, os visitantes devem colocar em campo os seus melhores jogadores para conquistar os três pontos para conseguir diminuir a diferença com os clubes da parte de cima da classificação o quanto antes.

