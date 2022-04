Saiba onde assistir Reims x Olympique de Marseille hoje e horário (24/04)

Neste domingo, o Reims recebe o Olympique de Marseille a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Stade Auguste-Delaune II, na cidade de Reims, pela 34ª rodada do Campeonato Francês na reta final da temporada. Por isso, saiba onde assistir Reims x Olympique ao vivo.

Com o Paris já campeão, o elenco do Marseille busca garantir a vice-liderança para chegar com confiança na Champions League da próxima temporada. Do outro lado, o Reims precisa da vitória neste domingo para subir na classificação e chegar até a zona de classificação na parte de cima.

Onde assistir Reims x Olympique de Marseille?

O jogo do Reims e Olympique de Marseille hoje será transmitido no Star + (Streaming), a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Neste domingo, a transmissão da partida no Campeonato Francês será através do serviço de streaming Star +, disponível para todo o país por assinatura. Por isso, você deve tornar-se membro para assistir ao vivo.

A plataforma está disponível no portal (www.starplus.com) por diferentes pacotes e valores ou até mesmo no aplicativo.

Ficha técnica do jogo do Reims x Olympique de Marseille hoje:

Data: 24/04/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Stade Auguste-Delaune II, na cidade de Reims

Onde assistir: Star +

Escalação do Reims x Olympique de Marseille

Os anfitriões ainda não podem contar com Doucouré para o jogo de hoje.

Do outro lado, o técnico Sampaoli apenas não contara com De La Fuente.

Escalação do Reims: Rajkovic, Faes, Abdehlamid, Gravillon, Matusiwa, Konna, Cajuste, Foket, Kebbal, Touré e Mbuku

Escalação do Olympique de Marseille: Mandanda, Saliba, Lirola, Caleta-Car, Luan Peres, Guendouzi, Kamara, Gerson, Payet, Milik e Amine Harit

Próximos jogos de Reims e Olympique de Marseille

Os dois times disputam a primeira divisão do Campeonato Francês na reta final da temporada.

O Reims não tem outra competição para se preocupar neste momento. Já o Olympique vai enfrentar o Feyenoord na semifinal da Conference League, a nova competição da UEFA.

Por isso, acompanhe o calendário das equipes a seguir.

Reims:

Lorient-Bretagne x Reims – Domingo, 01/05 às 10h (Campeonato Francês)

Reims x Lens – Domingo, 08/05 às 10h (Campeonato Francês)

Olympique de Marseille:

Feyenoord x Olympique – Quinta-feira, 28/04 às 16h (Conference League)

Olympique x Lyon – Domingo, 01/05 às 15h45 (Campeonato Francês)

