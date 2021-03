Saint-Étienne x Monaco: onde assistir e horário do jogo hoje (19/03)

Saint-Étienne e Monaco se enfrentam nesta sexta-feira (19) a partir das 17h (horário de Brasília), no Stade Geoffroy-Guichard, em jogo da 30ª rodada do Campeonato Francês. Enquanto uma equipe luta pela liderança, a outra precisa somar pontos para escapar do rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

Saint-Étienne x Monaco: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Saint-Étienne aparece em 16ª posição com trinta e três pontos. Dessa maneira, precisa da vitória hoje para, assim, se afastar da zona de rebaixamento. Ao todo, venceu oito jogos, empatou nove e perdeu doze. No jogo desta sexta, não possui novas baixas no plantel.

Enquanto isso, o Monaco está em 4º com cinquenta e seis. Se conquistar os três pontos, fica um ponto atrás de PSG e Lyon, seguindo vivo na briga pela liderança do Campeonato Francês. Assim, no jogo de hoje, Aguillar, Gelson Martins, Willem Geubbels e Pietro Pellegri estão indisponíveis por lesão.

Possíveis escalações de Saint-Étienne x Monaco

Possível Saint-Étienne: Moulin; Sow, Kolodziejczk, Cissé; Trauco, Youssouf, Camara, Bouanga; Aouchiche, Abi, Khazri.

Possível Monaco: Lecomte; Disasi, Badiashile, Maripán; Fofana, Tchouameni, Caio Henrique, Fàbregas; Golovin, Volland, Ben Yedder.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana pela 29ª rodada do Campeonato Francês. Assim, o Saint-Étienne jogou no sábado (13) contra o Angers e venceu por 1 a 0.

Por outro lado, o Monaco ficou no empate sem gols com o Lille jogando no domingo (14).

