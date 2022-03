Saint-Étienne x Troyes: onde assistir online, horário e escalações (18/03)

Nesta sexta-feira, Saint-Étienne x Troyes se enfrentam a partir das 17h, no Stade Geoffroy-Guichard, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. Com transmissão ao vivo no streaming, confira a seguir onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Na última rodada, o elenco do Saint-Étienne empatou com o Lille jogando fora de casa. Do outro lado, o Troyes venceu o Nantes em sua casa.

Onde assistir Saint-Étienne x Troyes

O jogo do Saint-Étienne e Troyes vai passar hoje ao vivo no serviço de streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília).

A plataforma pode ser encontrada para assinatura através do site oficial (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Saint-Étienne x Troyes

Estacionado em décimo oitavo lugar com 26 pontos, o grupo do Saint-Étienne tem o principal objetivo neste momento de escapar da zona de rebaixamento. Por isso, a vitória nesta sexta-feira é extremamente importante para o grupo, uma vez que vai para 29 pontos e dorme na posição do seu rival de hoje.

Provável Saint-Étienne: Bernardoni; Sacko, Mangala, Nade; Thioub, Camara, Youssouf, Kolodziejczak; Boudebouz, Nordin, Bouanga

Do outro lado, o Troyes conseguiu bons resultado nas últimas semanas com três rodadas sem perder. Em décimo quinto lugar com 28 pontos, pode ser destronado pelo próprio adversário do jogo de hoje. Com sete vitórias, sete empates e catorze derrotas, espera permanecer por mais um ano na elite do futebol francês.

Provável Troyes: Gallon; Kabore, Palmer-Brown, Salmier, Conté, Larouci; Mothiba, Kouamé, Tardieu, Chavalerin; Ugbo

Último jogo Saint-Étienne x Troyes

A última partida entre Saint-Étienne e Troyes aconteceu em 21 de novembro de 2021, pela rodada de número catorze na temporada atual do Campeonato Francês.

O Saint-Étienne ganhou por 1 a 0 com gol de Trauco, garantindo para si os três pontos do duelo.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

Jogos da rodada no Campeonato Francês

Pela 29ª rodada do Campeonato Francês, dez partidas vão acontecer no fim de semana, começando na sexta e seguindo até o domingo.

Saint-Étienne x Troyes – 17h

Lens x Clermont – 13h

Nantes x Lille – 17h

Monaco x PSG – 09h

Lorient-Bretagne x RC Strasbourg – 11h

Rennes x Metz – 11h

Angers x Stade Brestois – 11h

Bordeaux x Montpellier – 11h

Reims x Lyon – 13h05

Olympique x Nice – 16h45

