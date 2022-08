Confira todos os gols do jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Veja os gols do PSG x Clermont na 1ª rodada do Campeonato Francês

Veja os gols do PSG x Clermont na 1ª rodada do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain estreou no Campeonato Francês com goleada em cima do Clermont, neste sábado, 6 de agosto, no Stade Gabriel-Montpied, em Clermont-Ferrand. Os gols do PSG hoje foram de Messi, Neymar, Hakimi e Marquinhos, resultando nos três pontos na competição.

Confira todos os gols do PSG e como foi a partida.

Confira os gols do PSG contra o Clermont

Com Messi e Neymar em campo, o PSG entrou em campo neste sábado confiante para enfrentar o Clermont, válido pela primeira rodada do Campeonato Francês. O grupo dominou a partida e o adversário por todo o duelo e, por isso, não demorou para abrir o placar.

Neymar, aos 9 minutos, acertou em cheio as redes do Clermont após assistência de Messi.

1 gol e 3 assistências! Neymar deu show na goleada do PSG contra o Clermont!#FrancêsNaESPN pic.twitter.com/YU8buVMdqn — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) August 6, 2022

O PSG foi superior no jogo, mas o Clermont acordou para o jogo e não deu mole para o rival. Depois de muita luta, Hakimi, aos 26, conseguiu entrar na área dos anfitriões para ampliar o resultado. Em tabela de Neymar e Messi, o jogador do PSG marcou o segundo do clube.

Fechando o primeiro tempo, o Paris ainda teve tempo de anotar o terceiro. Em cobrança de falta, Neymar mandou a bola para a área e, Marquinhos, aos 38 minutos, cabeceou para o centro do gol.

Ligue 1 🇨🇵

Gol de PSG

3-0

Marquinhos ⚽🇧🇷pic.twitter.com/jObtZlR4VR — FutbolGol12 (@Gol12Futbol) August 6, 2022

No segundo tempo do jogo entre PSG e Clermont, a confiança do clube parisiense seguiu em alta, sendo superior mais uma vez na partida, enquanto os anfitriões mal conseguiram alcançar os rivais.

Com isso, Messi, que fez uma ótima partida, saiu bem aos 35 minutos para fazer o quarto gol, em jogada com Neymar.

Lance do 4º gol do PSG na partida, bela jogada entre Messi e Neymar. pic.twitter.com/e6CL77AVYj — PSG News BR (@psgnewsbra) August 6, 2022

Cinco minutos depois, para fechar o placar em 5 a 0, Messi marcou belo gol de bicicleta para o PSG na tarde deste sábado, no Campeonato Francês.

OLHA O GOL DE BICICLETA DO MESSI MLK pic.twitter.com/vG6ki6XSwJ — editor do neymar jr (@l7ney) August 6, 2022

Qual é o próximo jogo do PSG?

O PSG volta a jogar no próximo sábado, 13 de agosto, pela segunda rodada do Campeonato Francês. O elenco parisiense enfrenta o Montpellier, a partir das 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes, na capital francesa.

Com os três pontos, o grupo do Paris aparece em primeira posição com a vantagem no saldo de gols. Se vencer também o jogo da próxima semana, aí se garante na ponta da tabela e torna-se assim o grande favorito para alcançar o título em mais uma temporada.

Lembrando que o PSG é o atual campeão francês.

Leia também: Treino Moto GP classificação: grid de largada no GP da Grã-Bretanha