Angers x PSG: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês (16/01)

Depois de consagrar-se campeão da Supercopa da França na última quarta-feira, o PSG volta a jogar diante do Angers neste sábado (16), às 17h, no Stade Jean Bouin, pela 20ª rodada do Campeonato Francês. Se vencer o confronto de hoje, a equipe parisiense assume a liderança da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Angers x PSG: onde assistir ao vivo?

A partida tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

O time anfitrião aparece em 7ª posição, com trinta pontos. Ademais, o principal objetivo é conquistar uma vaga em competições internacionais, principalmente a Champions League. Se vencer hoje, pula uma posição, com trinta e três pontos.

Enquanto isso, a vitória para o PSG significa assumir a ponta da tabela do Campeonato Francês, desbancando o Lyon, atual líder. Entretanto, para permanecer, precisa torcer por tropeços tanto do Lyon quanto do Lille, empatados em ponto. Por fim, enfrenta o Barcelona nas oitavas da Champions League.

Possíveis escalações de Angers x PSG

Mudanças na escalação titular do Angers. Mangani não aparece na convocação divulgada pelo site da equipe, além de Ebosse.

Possível Angers: Bernardoni; Manceau, Traoré, Thomas, Doumbia; Pereira Lage, Amadou; Capelle, Fulgini, Cabot; Diony.

Mauricio Pochettino, técnico do PSG, testou positivo para covid-19 ontem, de acordo com o site oficial do clube. Agora, seus assistentes Jesus Perez e Miguel D’Agostino assumem a função nesta partida.

Além disso, os jogadores indisponíveis no plantel são Dagba, Thilo Kehrer, Rafinha, também positivos para o vírus, e Bernat e Alexandre Letellier, lesionados.

Possível PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Kurzawa; Gueye, Verratti, Paredes; Di Maria, Kean, Neymar.

Confira todos os jogos da rodada do Francês

Além disso, a vigésima rodada do Campeonato Francês também traz outras nove partidas realizadas neste sábado (09). Ademais, você pode assistir a todas no aplicativo Onefootball.