PSG x Lyon: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês (13/12)

PSG e Lyon se enfrentam neste domingo (13), às 17h, pela décima quarta rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1, no Parc des Princes. Ademais, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo. Líder do campeonato, o Paris precisa da vitória ou empate para seguir na ponta e, assim, aumentar a diferença diante dos demais clubes. Entretanto, se o time visitante vencer, pode assumir a liderança.

PSG x Lyon: onde assistir?

A partida entre PSG e Lyon tem transmissão do aplicativo Onefootball, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar, com vinte e oito pontos, o PSG precisa dos três pontos para seguir defendendo a liderança do campeonato. Se vencer, vai para trinta e um. Ao todo, possui dez vitórias e três derrotas.

Na Champions League, garantiu a classificação para as oitavas de final em primeiro no grupo H.

Enquanto isso, o Lyon aparece em 4º, com vinte e seis pontos. Superando o rival, pula para a ponta da tabela, mas precisa contar com um tropeço do Lille. Dessa maneira, venceu sete jogos, empatou cinco e perdeu um.

Possíveis escalações de PSG x Lyon

Icardi, Sarabia e Bernat continuam fora. Entretanto, Mbappe e Neymar devem estar em campo.

Provável PSG: Navas; Kurzawa, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes, Rafinha, Verratti; Di Maria, Mbappe, Neymar.

O técnico Rudi Garcia, em coletiva, afirmou que Memphis é dúvida para este confronto. Ryan Cherki cumpre suspensão depois de ser expulso na última partida do Francês.

Provável Lyon: Lopes; Cornet, Denayer, Marcelo, De Sciglio (Dubois); Bruno Guimarães, Aouar, Paqueta; Kadewere, Ekambi, Memphis (Dembelé).

Confira todos os jogos da rodada do Francês

Além deste confronto, a décima quarta rodada do Campeonato Francês também traz outras nove partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir a todos eles no aplicativo Onefootball.

Sexta:

Saint-Étienne 0 x 0 Angers

Sábado:

Olympique 2 x 0 Monaco

Lens x Montpellier

Domingo:

Nice x Rennes – 09h

RC Strasbourg x Metz – 11h

Lorient Bretagne Sud x Nimes – 11h

Nantes x Dijon – 11h

Stade Brestois x Reims – 11h

Lille x Bordeaux – 13h