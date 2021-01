Linares x Sevilla: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (05/01)

Linares e Sevilla se enfrentam nesta terça-feira (05), às 15h, no Estádio de Linarejos, pela segunda fase da Copa do Rei. Escolhida através de sorteio no mês passado, a partida é única, ou seja, quem vencer está classificado para a próxima fase da competição. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Linares x Sevilla: onde assistir?

A partida entre tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

+ Supercopa da Espanha: conheça os adversários de Real e Barcelona

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

O time do Linares disputa atualmente a terceira divisão do Campeonato Espanhol, ou seja, a Segunda B como é popularmente conhecida. A equipe joga pelo grupo B na parte 4, estando em terceiro lugar, com catorze pontos.

Enquanto isso na elite do futebol espanhol o Sevilla aparece em 6º, com vinte e sete pontos. Na rodada passada, ficou no empate diante do Betis pelo clássico da Andaluzia. Por fim, enfrenta o Borussia Dortmund na Champions.

Possíveis escalações de Linares x Sevilla

Nas redes sociais do clube é possível ver que todos os jogadores foram testados antes da partida, com resultado negativo. Ademais, a equipe deve ser a mesma do último confronto.

Provável Linares: Razak; Villarejo, Josema, Cruz, Neto; Cortés, Rodri; Cano, Carnicer, Sanchldrlán; Mas.

Julen Lopetegui, técnico do Sevilla, tem baixas no elenco. Jesús Navas, Ocampos e Carlos Fernández não podem jogar já que estão lesionados. Além disso, Diego Carlos também não viajou.

Provável Sevilla: Bono; Vidal, Kounde, Fernando Reges, Acuna; Jordan, Torres, Gudelj; En-Nesyri, Suso, De Jong.

Confira os jogos da Copa do Rei

Além disso, a segunda fase da Copa do Rei também traz outros jogos. Assim, confira todas as partidas de hoje.

Cordoba x Getafe – 13h

UD Ibiza x Celta de Vigo – 13h

Zamora x Villarreal – 15h

Marbella x Real Valladolid – 17h

AD Alcorcon x Real Saragoça – 17h