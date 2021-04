Lituânia x Itália: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa – 31/03

Lituânia e Itália se enfrentam nesta quarta-feira (31) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio LFF, em jogo da terceira rodada do grupo C nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Lituânia x Itália: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A Lituânia foi derrotada por 1 a 0 pela Suíça no fim de semana e, agora, nesta quarta-feira, precisa da vitória de qualquer maneira para conquistar o seu primeiro ponto na competição. Com zero pontos, se não vencer, corre o risco de não se classificar nem mesmo para a repescagem.

Do outro lado, a Itália chega bem depois de vencer por 2 a 0 a Bulgária no último fim de semana. Então, brigando pela liderança da competição, precisa vencer o jogo de hoje e torcer também por um tropeço da Suíça para, assim, dominar a ponta da tabela com folga

Possíveis escalações de Lituânia x Itália

Possível Lituânia: Svedkauskas; Mikoliūnas, Beneta, Gaspuitis, Vaitkūnas; Slivka, Simkus, Dapkus, Novikovas, Lasickas; Cernych.

Possível Itália: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Sensi, Barella, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne

Classificação do grupo C nas Eliminatórias da Copa

Pelo grupo C, Itália e Suíça estão empatadas com seis pontos cada. Enquanto isso, Lituânia, Irlanda do Norte e Bulgária seguem zeradas.

