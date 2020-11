Liverpool x West Ham: veja onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Neste sábado, (31) a sétima rodada do Campeonato Inglês trás o confronto entre Liverpool e West Ham, às 14h30, no Anfield Stadium, na Inglaterra.

Mesmo que em segundo lugar, o atual campeão possui a mesma pontuação do líder Everton, treze pontos. Por isso, a equipe precisa vencer se quiser assumir a ponta da tabela.

Liverpool x West Ham: onde assistir?

A partida tem transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 14h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

O Liverpool é o vice-líder da Premier League, com treze pontos, a mesma pontuação que o líder Everton. Seu objetivo é vencer a competição mais uma vez. Ao todo, são quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Pela Champions League, a equipe venceu o Midtjylland por 2 a 0, ocupando o primeiro lugar do grupo D, com seis pontos.

Já o West Ham empatou com o Manchester City na semana passada em 1 a 1. No campeonato, ocupa o 12º lugar, com oito pontos.

Dessa maneira, soma dois triunfos, duas derrotas e dois empates.

Possíveis escalações entre Liverpool x West Ham

Jurgen Klopp confirmou que o time estará sem Fabinho, por complicações sofridas durante o último jogo.

Virgil van Dijk foi operado devido à lesão no ligamento do joelho e agora se recupera no departamento médico, sem prazo para retorno aos campos, de acordo com o site oficial do clube. Alex Oxlade-Chamberlain também segue fora.

Thiago, Matip, Naby Keita e Tsimikas são dúvidas, já que serão avaliados e, com resultados positivos, poderão jogar.

Provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Williams, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Já o treinador David Moyes perde uma peça importante do elenco, o atacante Michail Antonio.

Portanto, Sebastien Haller ou Yarmolenko podem entrar no time titular como substituto do atleta.