Londrina x Maringá: onde assistir, horário e escalações – 23/01

Londrina x Maringá entram em campo neste domingo, 23/01, com a bola rolando a partir das 16h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paranaense em 2022 no Estádio do Café. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Londrina x Maringá

O pay-per-view Futebol Paranaense TV, o TVNSports e o aplicativo OneFootball vão exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 16h. Os serviços estão disponíveis através dos sites oficiais (www.futebolparanaense.tv) (www.onefootball.com.br) (www.TVNSports.com) pelo aplicativo também para baixar em Android e iOS. O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball e NSports através do site (www.tvnsports.com.br) ou aplicativo

Escalações de Londrina e Maringá

Nenhuma das equipes apresenta desfalques para o jogo de hoje.

Escalação de Londrina: Matheus Albino; Eltinho, Augusto, Saimon, Rafael; João Paulo, Léo Artur, Jhonny Lucas; Caprini, Salatiel, Mossoró

Escalação de Maringá: Guilherme; Raphinha, Ronald, Daniel Santos, Carlinhos; Parrudo, Anderson Ceará, Willian; Alemão, Mirandinha, Thiago

Como estão as equipes na temporada?

Atual campeão paranaense, o Londrina estreia na temporada jogando neste domingo para buscar mais um título na competição estadual, a taça de número 6. No ano passado, o elenco venceu Cianorte, Operário e por fim o Cascavel na grande final do torneio.

O Maringá, por outro lado, busca o seu primeiro título na competição estadual este ano. Na temporada passada, o elenco do Paraná terminou a primeira fase em sétima posição com 15 pontos, classificando-se para a fase eliminatória. No entanto, foi desclassificado pelo Cascavel, o vice-campeão, nas quartas de final por 3 a 2 no agregado.

