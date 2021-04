Macaé e Nova Iguaçu: onde assistir e horário hoje [31-3]

Macaé e Nova Iguaçu se enfrentam nesta quarta-feira (31), no Estádio de Los Larios, em Xerém (RJ), em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca 2021. Lanterna no Estadual, a equipe do Leão não venceu nenhum jogo e soma apenas um ponto em toda competição. Por outro lado, o Laranjão somo seis pontos e está em nono, fora da zona de classificação para a Taça Rio. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília).

Como assistir ao vivo Macaé e Nova Iguaçu?

A plataforma digital única do Cariocão TV exibe o confronto ao vivo para todo o país. No entanto, o sistema é pago e o torcedor que quiser ser cliente terá acesso à conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós. Conheça os três tipos de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Onde e quando será Macaé e Novo Iguaçu?

A partida entre Macaé e Nova Iguaçu terá mando de campo do Leão. Entretanto, a casa do Leão, o Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo, está sem laudos liberatórios e por isso está proibido de ser utilizado neste Cariocão 2021. Diante deste cenário, o confronto ocorre no Estádio de Los Larios, em Xerém (RJ), nesta quarta-feira, 31 de março, às 15h30 (horário de Brasília).

Os donos da casa precisam da vitória para não se afundarem na lanterna do Estadual. Com apenas um ponto conquistado, o Macaé está atualmente a quatro de sair da zona do rebaixamento. Ou seja, mesmo que vença o Nova Iguaçu, não escapa ainda do último lugar. O clube possui cinco vitórias e apenas um empate, em seis jogos.

Por outro lado, a campanha do Laranjão não é das melhores, mas o clube sonha com uma vaga na Taça Rio. Logo depois de perder na estreia para o Flamengo, a equipe de Nova Iguaçu engatou uma sequência de quatro jogos sem derrota, com três empates e uma vitória. No entanto, voltou a perder na última rodada. Com seis pontos, a equipe é a atual nono colocado.

Tabela da 7ª rodada do Campeonato Carioca 2021

Fluminense x Vasco – 21h35

Quarta

Macaé x Nova Iguaçu – 15h30

Botafogo x Madureira – 17h

Flamengo x Bangu – 21h

Quinta

Resende x Portuguesa – 15h30

Volta Redonda x Boavista – 18h

+ História das Olimpíadas, muito além da competição