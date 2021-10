Mainz x Augsburg: onde assistir, horário e escalações do jogo – 22/10

As equipes de Mainz x Augsburg se enfrentam nesta sexta-feira, 22/10, a partir das 15h30 (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Alemão na MEWA Arena. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir o jogo do Mainz x Augsburg hoje? O confronto entre Mainz e Augsburg não tem transmissão pela televisão, sendo a plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS, a única maneira de acompanhar a partida hoje ao vivo.

Data: 22 de outubro de 2021

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: MEWA Arena, cidade de Mainz, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Informações sobre as equipes no jogo de hoje

O elenco do Mainz aparece em 11º lugar com 10 pontos, ou seja, busca permanecer na elite da competição e, dessa maneira, atingir a parte de cima da tabela com o objetivo principal de conquistar uma vaga em competições internacioanis para a temporada que vem, mesmo que o desafio seja complicado.

Enquanto isso, o Augsburg segue na zona de rebaixamento em 16º com 6 pontos, ou seja, tem apenas uma vitória, três empates e quatro derrotas até o momento. Desse modo, se ganhar o jogo desta sexta, consegue dar um salto na tabela em duas posições, o que é completamente favorável ao elenco.

Prováveis escalações de Mainz x Augsburg

O time da casa tem apenas Juste como baixa por lesão, enquanto os visitantes não tem Dorsch e Jensen por estarem doentes, e Niederlechner e Uduokhai por lesão.

Mainz : Zentner; Hack, Bell, Niakhate; Widmer, Barreiro, Kohr, Lucoqui; Boetius, Burkardt, Onisiwo

: Zentner; Hack, Bell, Niakhate; Widmer, Barreiro, Kohr, Lucoqui; Boetius, Burkardt, Onisiwo Augsburg: Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Caligiuri; Maier, Strobl, Iago; Vargas, Hahn, Zeqiri

