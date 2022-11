Horários das oitavas de final da Copa do Mundo no Catar 2022

Confira as principais informações sobre as oitavas de final. Foto: DCI / Tássio Mourão

Saiba quais serão os dias dos jogos nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar 2022

Dezesseis seleções disputam as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. Datas e os horários foram confirmadas pela FIFA, mas os confrontos serão definidos quando as classificações estiverem garantidas após fase de grupos. Confira a tabela das oitavas da Copa e o que esperar das seleções.

As oitavas de final da Copa do Mundo do Catar começam no sábado, 03 de dezembro, e vão até a próxima terça com oito confrontos divididos entre os horários de 12h e 16h (horário de Brasília).

Com dezesseis seleções, as oitavas funcionam como a primeira etapa do mata-mata no Mundial da FIFA. Disputada em partida única, os oito ganhadores avançam para as quartas. Em caso de empate, a prorrogação com dois tempos de 15 minutos será iniciada e, se a igualdade persistir, a disputa em pênaltis define quem avança.

A tabela das oitavas foi determinada pela FIFA em abril, logo após o sorteio da fase de grupos. Confira os horários, dias e locais para não perder nada.

SÁBADO (03 de dezembro):

1º A x 2º B

Horário: 12h (horário de Brasília)

Estádio Internacional Khalifa

1º C x 2º D

Horário: 16h (horário de Brasília)

Estádio Ahmad Bin Ali

DOMINGO (04 de dezembro):

1º D x 2º C

Horário: 12h (horário de Brasília)

Estádio Al Thumama

1º B x 2ª A

Horário: 16h (horário de Brasília)

Estádio Al Bayt

SEGUNDA-FEIRA (05 de dezembro):

1º E x 2º F

Horário: 12h (horário de Brasília)

Estádio Al Janoub

1º G x 2º H

Horário: 16h (horário de Brasília)

Estádio 974

TERÇA-FEIRA (06 de dezembro):

1º F x 2º E

Horário: 12h (horário de Brasília)

Estádio Cidade da Educação

1º H x 2º G

Horário: 16h (horário de Brasília)

Estádio Lusail

Em quais estádios serão os jogos das oitavas da Copa?

Todos os oito estádios do Catar vão receber os jogos das oitavas de final no Mundial da FIFA. Eles foram determinados em horários e dias diferentes para evitar complicações como filas, problemas na hora e entrar ou falha na logística.

Cada um está localizado em uma cidade diferente. Depois, nas quartas de final, somente quatro deles receberão os embates da competição.

Seleções classificadas para as oitavas de final da Copa

As seleções de Brasil, França, Portugal, Holanda e Senegal estão classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar, primeira etapa do mata-mata.

No total, dezesseis equipes disputarão a primeira fase do mata-mata no Mundial do Catar. Em cada um dos oito grupos de quatro, somente o líder e o segundo colocado avançam para a etapa seguinte. Na sequência vem as quartas de final, semifinais, a disputa pelo terceiro lugar e a grande final.

Brasil (GRUPO G)

França (GRUPO D)

Portugal (GRUPO H)

Holanda (líder do GRUPO A)

Senegal (vice do grupo A)

Onde assistir as oitavas de final da Copa?

O torcedor pode assistir aos jogos das oitavas de final na Globo (tv aberta) e nos canais SporTV (canal pago), além das plataformas GloboPlay (app e site), portal GE (site de notícias), FIFA+ (serviço de streaming de graça) e também no canal do Casimiro (Youtube de graça).

Na TV aberta para todo o Brasil, a Rede Globo transmite todos os jogos da Copa do Mundo ao vivo e de graça de acordo com a programação. Os canais SporTV também passam todos os embates, mas só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

Outra maneira de acompanhar é através do GloboPlay, com retransmissão do canal da Globo na plataforma 100% gratuita, além do site de notícias GE. Também dá para assistir no FIFA+, serviço de streaming com sinal aberto de todos os jogos das oitavas até a final, além do canal do Casimiro no Youtube e Twitch.

