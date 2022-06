Malta x Estônia: onde assistir, horário e escalação da Liga das Nações

A bola vai rolar nesta quinta-feira (09/06) entre as seleções de Malta x Estônia, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada da última divisão da Liga das Nações. Jogando no Estádio Nacional de Ta’ Qali, em Malta, descubra onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Malta x Estônia hoje ao vivo?

O jogo de Malta e Estônia hoje vai passar ao vivo nos Canais Globo e Globo Play (Streaming).

Indisponível pela TV, os jogos das Liga das Nações nesta quinta só vão contar com a transmissão exclusiva das plataformas Canais Globo e Globo Play.

No serviço Canais Globo (www.canaisglobo.globo.com), o site transmite o jogo sem narração mas totalmente de graça aos seus assinantes que possuem operadoras de TV paga.

Enquanto o Globo Play, também no site (www.globoplay.globo.com) ou o aplicativo de streaming estão disponíveis.

Informações do jogo de Malta x Estônia hoje:

Data: 09/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Ta’ Qali, em Malta

Arbitragem: Bobby Madden

Onde assistir: Globo Play e Canais Globo

+ Liga das Nações: como funciona o torneio entre seleções europeias

Malta e Estônia na Liga das Nações

Líder do grupo com 3 pontos, a seleção de Malta promete lutar até o apito final para garantir os três pontos mais uma vez na competição. A equipe, porém, só jogou uma vez e, por isso, espera contar com o resultado nesta quinta-feira para disparar a frente da tabela.

Do outro lado, a Estônia vem de derrota em amistoso para a Argentina durante o fim de semana. Para se recuperar do choque, pretende brigar pelos três pontos nesta quinta-feira e, consequentemente, alcançar a ponta da classificação no grupo dois pela liga D, já que possui 3 pontos, os mesmos do adversário.

Escalação de Malta: Bonello; Borg, Pepe, Borg; Mbong, Guillaumier, Vella, Overend; Paiber, Satariano e Degabriele. Técnico: Devis Mangia

Escalação da Estônia: Hein; Kuusk, Tamm, Mets; Zenjov, Kreida, Vassiljev, Kait, Sinyavskiy; Kirss e Sorga. Técnico: Thomas Häberli

Palpite Malta x Estônia

São duas equipes que vem muito bem dentro de campo pela Liga D, a última divisão da Liga das Nações. Mesmo disputando o torneio sem grande prestígio, as seleções fazem bonito e, por isso, o confronto promete ser equilibrado, sem favoritos para a vitória.

O time de Malta vai contar com a força da torcida em casa, o que pede a exigência do bom desempenho ao extremo para agradar o público. A Estônia, por outro lado, passou facilmente por San Marino, mas foi derrotada em amistoso contra a Argentina. Agora, terá de provar o contrário justamente para subir de divisão.