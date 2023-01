Manchester City x Chelsea: onde assistir a Copa da Inglaterra (08/01/2023)

Em clássico inglês, equipes disputam a terceira rodada da competição inglesa neste domingo; transmissão vai ser no streaming

Prepare o coração torcedor, porque tem clássico inglês neste domingo! A terceira fase da Copa da Inglaterra realiza o encontro de Manchester City x Chelsea no Etihad Stadium, em Manchester, com a bola rolando às 13h30 (Horário de Brasília). Quem vencer está classificado para as oitavas de final. Quer saber como assistir? Leia tudo no texto abaixo.

Horário do início do Manchester City x Chelsea

O clássico do Manchester City x Chelsea hoje na terceira fase da Copa da Inglaterra vai começar às 13h30, horário de Brasília, no domingo, 8 de janeiro de 2023.

Nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão da partida vai começar às 12h30, já que cada estado tem o seu próprio fuso.

Na Inglaterra, o jogo vai ser 16h30, horário local, já que o Reino Unido está 3 horas à frente de Brasília.

Onde vai passar o jogo do Manchester City e Chelsea hoje

O Star + é onde assistir o jogo do Manchester City x Chelsea hoje na Copa da Inglaterra.

Sem transmissão na TV, só dá para assistir o clássico inglês no streaming. É importante ressaltar que apenas assinantes do serviço é que podem acompanhar a programação.

Para assinar o produto é só entrar no site (www.starplus.com) ou no aplicativo. Para assistir o processo é o mesmo, disponível também no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Data: Domingo, 08 de janeiro de 2023

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

Online: Star +

Quem é o favorito a vencer o jogo da Copa da Inglaterra?

Se tratando de clássico inglês entre Manchester City x Chelsea, não tem favorito no jogo deste domingo, pela terceira fase da Copa da Inglaterra.

O Manchester City vive ótima fase na temporada. É o segundo colocado na Premier League com apenas duas derrotas, além de derrotado o Liverpool nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

Do outro lado, o Chelsea está sob pressão. O elenco londrino perdeu justamente para o City na última rodada do Campeonato Inglês, além de ocupar a 8ª posição, longe da parte de cima. Além disso, novamente para o time de Guardiola, foi eliminado da Copa da Liga Inglesa.

O jogo deste domingo pode significar a revanche para o Chelsea.

Escalações:

Guardiola ainda não tem Ruben Dias disponível no plantel de jogadores.

Já Graham Potter continua sem Kanté, Reece James e Mendy, lesionados.

Ambas as equipes devem utilizar reservas.

Provável escalação do Manchester City: Ortega; Stones, Akanji, Gómez, Lewis; Rodri, Gundogan, Jack Grealish; Palmer, Mahrez e Álvarez.

Provável escalação do Chelsea: Arrizabalaga; Thiago Silva, Azpilicueta, Koulibaly, Cucurella; Zakaria, Kovacic, Ziyech, Mount; Chukwuemeka e Havertz.

Manchester City x Chelsea últimos resultados

O clássico inglês entre Manchester City e Chelsea foi jogado em 116 ocasiões, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. O elenco de Londres tem 49 vitórias, com 25 empates e 42 triunfos ao time de Pep Guardiola.

O último encontro foi em 05 de janeiro de 2023, na temporada atual, durante a 19ª rodada do Campeonato Inglês. O City levou a melhor por 1 a 0, com gol de Mahrez.

Chelsea 0 x 1 Manchester City - Campeonato Inglês

Manchester City 2 x 0 Chelsea - Copa da Liga Inglesa

Manchester City 1 x 0 Chelsea - Campeonato Inglês

Chelsea 0 x 1 Manchester City - Campeonato Inglês

Quando volta a Premier League volta?

Com a realização da Copa da Inglaterra no fim de semana, o Campeonato Inglês foi paralisado.

Com o fim da terceira fase, a competição nacional estará de volta na próxima sexta-feira, 13 de janeiro, com o embate entre Aston Villa e Leeds, pela 20ª rodada da temporada, no primeiro turno.

Antes, o Chelsea entra em campo em jogo atrasado da sétima rodada na quinta-feira, 12/01, contra o Fulham a partir das 17h, horário de Brasília.

A Premier League é transmitida no Brasil pela ESPN.

