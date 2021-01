Marine x Tottenham: onde assistir ao jogo da Copa da Inglaterra (10/01)

Pela terceira fase da Copa da Inglaterra, Marine e Tottenham se enfrentam neste domingo (10), às 14h, no Rossett Park. Em partida única, quem vencer está classificado para as oitavas de final da competição. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Marine x Tottenham: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 14h (Horário de Brasília).

+ Manchester City e Tottenham disputam a final da Copa da Liga Inglesa

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe de casa não é muito conhecida. Um pequeno clube da cidade de Crosby que disputa atualmente a Primeira Divisão da Primeira Liga do Norte, ou seja, com times do noroeste do país. Entretanto, mesmo com os poucos recursos, o time promete vir com tudo em busca da classificação para a próxima fase.

Enquanto isso, na elite do futebol inglês, o Tottenham ocupa o 4º lugar, contabilizando vinte e nove pontos. Depois de liderar o campeonato por diversas rodadas tendo um futebol inegavelmente excepcional, a equipe de Mourinho caiu de rendimento e não conseguiu retomar o seu caminho até as primeiras posições. Desse modo, os Spurs lutam para alcançar a liderança e assim, quem sabe, encaminhar o título. Por fim, enfrenta o Wolfsberg na segunda fase da Liga Europa.

Possíveis escalações de Marine x Tottenham

A equipe anfitriã não possui baixas em seu plantel já que não tem mudanças e muito menos novas lesões. Ademais, é provável que entre em campo com a mesma escalação dos jogos passados.

Possível Marine: Passant; Joyce, Miley, Raven, Davies; Doyle, Hmami, Barrigan; Touray, Kengni, Cummins.

Ao técnico José Mourinho, os craques Gareth Bale e Lamela podem estar disponíveis para jogar a partida de hoje, de acordo com o site oficial do clube londrino. Mas Lo Celso, com grave lesão, deve ficar de fora. Em entrevista coletiva, Mourinho afirmou que convocará uma “forte equipe” para entrar em campo, já que é tudo ou nada.

Possível Tottenham: Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Sissoko, Hojbjerg; Bergwijn (Lucas), Ndombele, Son; Kane.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecerão no fim de semana pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Ademais, confira todos os jogos e horários.

Wolves 1 x 0 Crystal Palace

Aston Villa 1 x 4 Liverpool

Everton 2 x 1 Rottheram

Boreham Wood 0 x 2 Millwall

Luton Town 1 x 0 Reading

Nottingham Forest 1 x 0 Cardiff

Norwich 2 x0 Coventry City

Chorley 2 x 0 Derby County

Blackburn 0 x 1 Doncaster

Blackpool 2 (3) x 2 (2) West Bromwich

Wycombe Wanderes 4 x 1 Preston

QPR 0 x 2 Fulham

Stevenage 0 x 2 Swansea City

Burnley 1 (4) x (3) 1 MK Dons

Bristol 2 x 3 Sheffield United

Bournemouth 4 x 1 Oldham Athletic

Stoke City 0 x 4 Leicester

Exeter City 0 x 2 Sheffield Wednesday

Brentford 2 x 1 Middlesbrough

Huddersfield Town 2 x 3 Plymouth Argyle

Manchester United1 x 0 Watford

Hoje:

Crawley Town x Leeds – 10h30

Bristol City x Portsmouth – 10h30

Cheltenham Town x Mansfield – 10h30

Chelsea x Morecambe – 10h30

Manchester City x Birmigham – 10h30

Barnsley x Tranmere Rovers – 10h30

Newport County x Brighton- 16h45

Na segunda:

Stockport County x West Ham – 17h