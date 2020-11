Matheus Davó: quem é o jovem que virou titular no ataque do Corinthians

Depois que Jô e Boselli desfalcaram o ataque do Corinthians, o técnico Vágner Mancini lançou no time titular o jovem Matheus Davó, de 21 anos. A aposta deu certo, e o atacante fez o gol da vitória sobre o Internacional pelo Brasileirão. Além disso, ele deve ganhar nova chance no duelo contra o América-MG pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (4), às 21h30.

Davó no Corinthians

Davó está no Corinthians desde o começo do ano, mas não foi aproveitado pelo técnico Tiago Nunes e nem por Dyego Coelho. No Paulistão, ele entrou como substituto nos jogos contra Mirassol e Oeste. No entanto, somando as duas partidas, ficou apenas 30 minutos em campo.

Assim, Matheus Davó não entrava em campo desde o jogo contra o Oeste, em julho. O atacante amargou três meses de ostracismo no elenco, pois nem era relacionado para a maioria dos jogos. Até que ganhou a sua primeira chance como titular no jogo contra o Internacional.

Afinal, com as lesões de Jô e Boselli, o técnico Vágner Mancini precisou buscar outras opções no elenco e resolveu apostar em Davó. E o jovem não decepcionou, pois marcou o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians logo em sua estreia como titular. “Davó larga na frente para o próximo jogo”, avisou Mancini sbre o duelo contra o América-MG.

Quem é Matheus Davó

Davó se destacou com a camisa do Guarani no ano passado e foi contratado pelo Corinthians em janeiro. Ele fez a sua estreia no futebol profissional em maio de 2019, quando substituiu Éder Luís em uma derrota do Guarani contra o Brasil de Pelotas na Série B.

Matheus Davó logo se destacou e assumiu a camisa 10 do Guarani, onde disputou 30 jogos e marcou três gols. O desempenho chamou a atenção do Corinthians, que acertou sua contratação no final de 2019.

Pelos juniores do Guarani, Davó foi o grande destaque da campanha do Bugre na Copa São Paulo de 2019, quando o time chegou às semifinais. Na vitória por 5 a 0 sobre o Internacional na terceira fase, ele anotou quatro gols.

Antes de ir para o Guarani, Davó começou a carreira na base da Portuguesa. No início, ele costumava atuar como centroavante. Mas, no Guarani, ele passou a ser usado como atacante pelos lados do campo.

Origem do apelido

Depois que marcou quatro gols contra o Internacional pela Copa São Paulo de 2019, Matheus Davó chegou a pedir música no Fantástico. Foi quando ele explicou a origem do apelido. Afinal, seu nome de batismo é Matheus Alvarenga de Oliveira.

Segundo ele, Davó é uma homenagem à avó Helena, que o levava aos jogos e treinos no começo da carreira. “Ela participava de tudo, me acompanha desde pequeno. De onde eu vim, eram vários Matheus. Para diferenciar, como minha vó sempre ia me buscar no portão, passaram a me chamar de ‘moleque da vó’, contou Matheus.

Elogios a Davó no Corinthians

No dia seguinte à estreia de Davó como titular do Corinthians, o comentarista Walter Casagrande aprovou a atuação do promissor atacante. “O Davó ganhou a oportunidade em um cenário complicado, com um time que não está em um bom momento. Por isso, tem que ser parabenizado, pois aproveitou a chance”. Além disso, Casão elogiou até o apelido do garoto: “Não tem apelido mais carinhoso do que Davó. Não tem como não dar certo”.

Em entrevista à Corinthians TV, Davó comemorou o bom momento, mas destacou a necessidade de manter os pés no chão. “Fiquei muito feliz, só que meu pai e minha mãe nunca deixam subir para a minha cabeça essas coisas, falam para eu vir com vontade para os treinos e trabalhar firme. O que passou, passou, a gente tem que olhar para frente agora, manter os pés no chão e ir para cima na Copa do Brasil”, avisou o atacante.

Corinthians x América-MG

Com Davó novamente entre os titulares, o Corinthians tem o desafio de reverter a desvantagem para o América-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil. Afinal, o clube mineiro venceu o jogo de ida por 1 a 0 em São Paulo.

A partida de volta será no estádio Independência, em Belo Horizonte, e terá transmissão ao vivo pela Rede Globo para São Paulo e Minas Gerais. Além disso, o SporTV e o Premiere exibem o duelo para todo o Brasil.

O Corinthians deverá entrar em campo com a seguinte escalação: Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier e Éderson; Ramiro, Cazares, Davó e Léo Natel. A vitória rende a vaga nas quartas de final e também uma premiação de R$ 3,3 milhões.