Messi vai jogar hoje no PSG? Saiba se o craque entra em campo (28/12)

Na Copa do Mundo no Catar, Lionel Messi conquistou a terceira estrela para a Argentina, título que faltava em seu currículo. Nesta quarta-feira, 28 de dezembro, o PSG enfrenta o RC Strasbourg pelo Campeonato Francês. Messi vai jogar hoje? Saiba se o astro argentino estará disponível para jogar depois de tornar-se campeão mundial.

Lionel Messi joga hoje pelo PSG?

Não, Messi não vai jogar hoje no PSG contra o RC Strasbourg no Campeonato Francês. O argentino não aparece na lista de jogadores convocados para a partida.

Após ganhar o título mundial com a Argentina na Copa do Mundo do Catar, Messi ganhou férias do clube francês e, por isso, não entra em campo nesta quarta-feira.

Com isso, o jogador deve perder o jogo desta quarta-feira e também o do próximo domingo, no dia 1º de janeiro contra o Lens no Campeonato Francês.

O PSG divulgou nas redes sociais a lista de jogadores relacionados para a partida e nela constam Kylian Mbappé, finalista da Copa do Mundo com a França, Neymar e Marquinhos, ambos da Seleção Brasileira. Hakimi, destaque de Marrocos, também estará presente.

Confira o esquadrão de jogadores disponíveis ao jogo desta quarta-feira.

Escalação do PSG x RC Strasbourg

Mesmo sem o argentino, o Paris deve contar com grandes estrelas em seu plantel como Mbappé, Neymar, Sergio Ramos e Marquinhos.

Neymar está praticamente confirmado no jogo de hoje, visto que retornou ao treinamento logo depois da Copa do Mundo. Já o francês Mbappé, finalista da Copa do mundo, deve ficar no banco.

PSG: Donnarumma; Bernat, Marquinhos, Sergio Ramos, Mukiele; Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz; Soler, Ekitike e Neymar.

Quando Messi volta a jogar no PSG?

Em entrevista coletiva na última terça-feira, o técnico Christophe Galtier garantiu que Lionel Messi só volta a treinar no Paris Saint-Germain após o Ano Novo, em janeiro de 2023.

Campeão do mundo com a Argentina, Lionel ganhou férias e por isso está fora do plantel de jogadores. Confira o trecho em que Galtier informa que Messi estará presente nos treinos apenas em 2 ou 3 de janeiro.

"Leo por sua localização geográfica e sua vitória, ele se juntará a nós no início do ano, após dez ou onze dias de folga (2 ou 3 de janeiro de 2023). Vamos restabelecê-lo gradualmente.

A ideia era que todos mantivessem contato durante a Copa do Mundo. Leo também fez um grande global. Devido a sua vitória, as comemorações na Argentina, ficou decidido que ele iria cortar até 1º de janeiro. ele se juntará a nós no dia 2 ou 3 para retomar a competição conosco”.

Com isso, é provável que o próximo jogo de Messi com o PSG aconteça na sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, contra o Chateauroux, na primeira rodada da Copa da França às 17h, horário de Brasília.

Leia também:

10 maiores salários de jogadores de futebol em 2022

Quando começam os jogos de futebol em 2023 no Brasil?