Como assistir jogo do PSG hoje x Strasbourg (28/12): transmissão ao vivo e horário de início

Na retomada do Campeonato Francês, o PSG enfrenta o RC Strasbourg pela 16ª rodada nesta quarta-feira. O jogo do PSG hoje vai começar às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes. Líder, o Paris precisa dos três pontos para se manter no topo enquanto os visitantes buscam escapar da zona de rebaixamento.

Aqui está tudo o que você precisa para se preparar para a partida de futebol de quarta-feira.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje:

O canal ESPN, disponível na TV paga, e o serviço de streaming Star +, vão transmitir o jogo do PSG hoje na rodada do Campeonato Francês ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris, na França

TV: ESPN

LiveStream: Star + (www.starplus.com) e no aplicativo disponível por assinatura

Principais informações sobre PSG x Strasbourg hoje

Tendo cinco pontos de vantagem perante o segundo colocado, o PSG se mantém na liderança do Campeonato Francês com toda a folga. Sem perder na competição, o Paris está invicto com 13 vitórias e dois empates aos 41 pontos. Messi, campeão do mundo com a Argentina, não estará em campo, assim como Mbappé.

Para o Strasbourg, a situação é completamente diferente. Penúltimo na tabela, é o vice-lanterna com 11 pontos em uma vitória, oito empates e seis derrotas no campeonato. O elenco de Estrasburgo precisa da vitória nesta quarta-feira para se desgrudar da zona de rebaixamento e assim brigar pela parte de cima.

Escalação do jogo do PSG hoje:

O Paris Saint-Germain é o favorito no duelo desta quarta-feira por ter o melhor elenco, ser o atual campeão e o líder na tabela de classificação.

Campeão do mundo com a Argentina, Messi ainda não retornou ao clube. Mbappé estará no plantel de jogadores mas não deve ser utilizado pelo treinador Christophe Galtier. Nuno Mendes, Kimpembe não estão na lista de convocados.

O Strasbourg, enquanto isso, não terá Djiku e Pierre-Gabriel por suspensão.

PSG: Donnarumma; Bernat, Marquinhos, Sergio Ramos, Mukiele; Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz; Soler, Ekitike e Neymar.

RC Strasbourg: Sels; Perrin, Nyamsi, Marchand; Fila, Prcic, Bellegrade, Thomasson, Lienard; Diallo e Gamiero.

⚽️🔥 Confira como foi o treino desta terça! 🔴🔵⤵️ pic.twitter.com/cc3bNHYUk6 — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) December 27, 2022

Jogos da rodada na Ligue 1 na semana

Além do jogo entre PSG e RC Strasbourg, outros outro cinco jogos serão disputados nesta quarta. Confira todos os confrontos na décima sexta rodada no Campeonato Francês.

11h - Ajaccio x Angers

11h - Troyes x Nantes

13h - Auxerre x Monaco

15h - Clermont x Lille

17h - PSG x RC Strasbourg

17h - Stade Brestois x Lyon

Quinta-feira (29/12):

13h - Lorient Bretagne x Montpellier

15h - Reims x Rennes

17h - Olympique x Toulouse

17h - Nice x Lens

