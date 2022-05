Premier League: Manchester City é campeão inglês em 2022

O Manchester City é o campeão inglês de 2022! O clube deu uma reviravolta sensacional de 2 a 0 para manter o título da Premier League com uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Aston Villa neste domingo, 22 de maio.

Este é o título de número 8 em toda a história do clube. Confira como foi a última rodada do Campeonato Inglês e a classificação.

O Manchester City voltou de uma desvantagem de dois gols no segundo tempo para vencer o Aston Villa por 3 a 2 diante dos torcedores da casa no Etihad Stadium para ser coroado campeão da Premier League 2021-22.

Assim, o Manchester City é o grande campeão da temporada do Campeonato Inglês. Por terminar em primeiro lugar com 90 pontos, deixou o Liverpool para trás e levantou o seu título de número 8.

Incredible scenes at the Etihad after the 3rd goal! What a day, what a season, what a league! pic.twitter.com/EsanUo8aQX

— Julien Laurens (@LaurensJulien) May 22, 2022